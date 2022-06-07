Bursa'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Bursa semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Akşam saatlerinde oluşan gökkuşağı muhteşem görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını gören vatandaşlar ilgiyle izlerken, bazıları da fotoğrafını çekti.

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