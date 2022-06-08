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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 katlı bina küle döndü

İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alınan alevler, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

3 katlı bina küle döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alınan alevler, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
İznik ilçesinin Elbeyli Mahallesi'nde İsmail Acar'a ait 3 katlı binada bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Dumanları gören komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevlere müdahale ederken, jandarma ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. 3 katlı bina kullanılmaz hale gelirken, binada yangın esnasında kimsenin olmaması sevindirdi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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