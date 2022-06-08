3 katlı bina küle döndü

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Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alınan alevler, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

İznik ilçesinin Elbeyli Mahallesi'nde İsmail Acar'a ait 3 katlı binada bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Dumanları gören komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevlere müdahale ederken, jandarma ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. 3 katlı bina kullanılmaz hale gelirken, binada yangın esnasında kimsenin olmaması sevindirdi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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