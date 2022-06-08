Bursa'da pandemide yakınlarını kaybeden çocuklara masallar anlatıldı Çocukların şifası masallarda

Bursa’da pandemi döneminde yakınlarını kaybeden çocuklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlendiği ‘Masallarla Şifa Projesi’ ile moral buldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerini gerek fiziksel gerekse de psikolojik açıdan olumsuz etkileyen pandeminin ‘özellikle çocuklar üzerindeki’ olumsuz etkileri, farklı projelerle siliniyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi tarafından yürütülen ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Masallarla Şifa Projesi’, Bursalı çocukların pandemiye karşı psikolojik kalkanı oldu. Bu yıl pilot olarak uygulanan projede; merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinden covid19 hastalığı nedeniyle birinci veya ikinci derece yakınlarını kaybeden çocuklar seçildi. Nisan ayında başlayan projede ‘çocukların psikososyal açıdan kendilerini iyi hissetmeleri amacıyla’ çalışmaya özel bestelenen şarkılar, masallar, bilmeceler ve farklı atölye çalışmalarını içeren bir program uygulandı.

Çocukların psikososyal gelişimine büyük katkı sağladığı gözlenen projenin dönem şenliği, Merinos Park’ta yapıldı. Çocuklar; şenlikte yine masallar, bilmeceler ve farklı atölyelerde gönüllerince bir gün geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi Proje Koordinatörü Pervin Hazar, etkinliğin pilot olarak üç ilçeden seçilen çocuklarla gerçekleştirildiğini söyledi. Hazar, “Masallarla Şifa Proje’sini, pandemi döneminde çocukların psikososyal gelişimini iyileştirmek ve desteklemek amacıyla yürütüyoruz. Gelecek yıl projeyi geliştirerek, il genelinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Etkinlik boyunca masalların merak dolu serüvenine katılan, bilmecelerin ilginç dünyasında eğlenen çocuklara, sandviç ve içecek ikramı da yapıldı. Masallarla Şifa Projesi’ne katılan çocukların ebeveynleri, bu tür etkinliklerin çocukların ruhsal gelişimini desteklediğini belirterek, projeyi desteklediklerini ve artırılmasını beklediklerini ifade etti.

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