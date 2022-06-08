Mustafakemalpaşalı çocuklardan büyüklere çevre mesajı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve çocuklar, Çevre Haftası’nda yüzlerine taktıkları maske ile çöp toplayarak büyüklere mesaj verdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve çocuklar, doğa için birlik oldular. Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Lalaşahin Anaokulu iş birliği ile minikler doğanın kalbi Mustafakemalpaşa’da çöp avına çıkarak plastik, cam, kâğıt tüm çöpleri ayrıştırdılar. Yüzlerine takmış oldukları tilki, tavşan, baykuş, fil maskeleriyle “Onların yaşam alanları ama ne yazık ki onlar değil, bizler kirletiyoruz” diyerek küçük yaşta verdikleri mesajla doğanın önemine dikkat çektiler.

Başkan Kanar, “Bugün çocuklarımızla birlikte katılmış olduğumuz etkinlikte hem çok eğlendim hem çok üzüldüm. Çocuklarımızın bu yaşta doğayı koruması sahiplenmeleri beni çok mutlu etti. Bu bilinci onlara kazandırabildiysek ne mutlu bizlere .Üzüldüğüm nokta ise doğasıyla yeşilliğiyle ünlü olan Mustafakemalpaşa’mızın mesire alanlarının çöplere maruz kalmasıdır. Doğaya, çevreye sahip çıkmalıyız. Orman yangınları geçen sene kalbimizi dağladı. Bunların yaşanmaması adına camları, mangalları söndürmeli, çöplerimizi atmalıyız. Bugün burada ilçemizin küçük doğaseverleriyle buluştuk ve bu bilinci onlara yaşattık” dedi.

Etkinlik sonunda tüm gelen öğrencilere kitap dağıtan Başkan Kanar, okumanın önemine değinerek, miniklere unutulmaz bir gün geçirdi.

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