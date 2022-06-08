Sanayicinin yükünü hafifleten anlaşma

DOSABSİAD, sanayicinin üretim maliyetlerini azaltmak için bir kargo firması ile indirim protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde DOSABSİAD üyesi firmalar, kargo hizmetlerinden yüzde 15 indirimli faydalanacak.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ve Gölyazı Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozdemir’in imzaladığı anlaşma çerçevesinde sanayicinin lojistik giderlerinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Protokol anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Üretim ve tedarik zincirinin son halkası lojistik, firmaların rekabet gücünü etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Değişen müşteri beklentileri, hız ve zaman ve sorunsuz bir teslimatın sağlanması hizmet kalitesi ve marka olgusunu öne çıkarırken, her geçen gün artış gösteren lojistik maliyetlerine ilişkin Gölyazı Kargo ile indirim protokolü anlaşması imzaladık.” dedi.

Çevikel şöyle devam etti, “Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini anlamamızda yol gösteren ekonomik kalkınma verilerinin olumlu yönde seyretmesinde en önemli rolü oynayan araçlardan biri de lojistik faktörü oldu. Küresel pazarda, dış ticarette payını artıran firmalarımızın işlemlerinin zorlu ve karmaşık hale gelmemesi açısından lojistik sektörü büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir bir ticaret ağının oluşturulması açısından mutlaka doğru lojistik stratejileri uygulanıp hayata geçirilmelidir. Bu çerçevede imzaladığımız anlaşmanın firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kargo şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozdemir, “İşletmeler üretim ve pazarlama alanına verdikleri önemi şüphesiz lojistik sektörüne de vermeliler. Firmaların marka kalitesini etkileyen, maliyetlerini düşüren ve rekabet gücünü artıran lojistik sektörü bu anlamda büyük önem arz ediyor. Stoklama, yükleme ve dağıtımın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, taşımacılık faaliyeti ile müşteri memnuniyetini artıracağı gibi rekabeti de güçlendiriyor. Türkiye’de taşımacılık sektörü en önemli sektörler arasındaki yerini aldı. Bizler de bu önemli hizmeti yerine getirmek için 34 yıllık tecrübemizle hizmet veriyoruz. Türkiye’nin birçok noktasına ulaşan hizmet ağımızı güçlendirerek, firmaların maliyetlerini, en önemlisi de rekabet gücünü artırmak, sanayicinin yükünü hafifletmek için yolumuza devam ediyoruz. TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Sayın Nilüfer Çevikel’e firmalara fayda sağlayacak bu protokol anlaşmasına imza attığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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