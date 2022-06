Misafir öğrenciler mezuniyet töreninde Türkçelerini konuşturdu

Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER), 20212022 EğitimÖğretim dönemini başarıyla tamamlayan misafir öğrenciler için bir mezuniyet töreni düzenledi.

ULUTÖMER Eğitim Kampüsü’nde gerçekleştirilen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Genel Sekreter Osman Dikmen, ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, dünyanın 135 farklı ülkesinden toplam 7 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını açıkladı. Her birine en iyi imkânlarda eğitimöğretim vermeye gayret ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Öğrencilerimize her zaman şunu söylüyoruz: Burada aldığınız eğitimin hemen ardından ülkenize dönün ve ülkenizin kalkınması için sorumluluk alın. Hangi alanda eğitim alırsanız alın, ülkenizde o alanda destek vermeye gayret edin. Bu hepinizin ilk görevi olmalıdır. Sizler ülkenizin kaderinde önemli roller üstleneceksiniz. Türkiye, sizin ikinci vatanınız olacak. Biz sizi uğurlarken gönül dostlarımızı, kardeşlerimizi memleketlerine uğurlamış olacağız. Sizler de gittiğinizde ülkenizde Türkiye’yi ve Türk insanını en iyi şekilde anlatacaksınız. Gelecekte de inşallah hep birlikte hakça paylaşım ve özgürlük üzerine inşa edilmiş yeni bir dünya için hep birlikte gayret gösterelim” dedi.

ULUTÖMER’den başarı ile mezun olmaya hak kazanan tüm öğrencilerin, sonraki eğitim süreçlerinde aynı başarıyı göstereceklerine gönülden inandıklarını kaydeden Rektör Kılavuz; “Almış olduğunuz mezuniyet belgesi ile artık yeni bir safhaya geçiyorsunuz. Bunun için çok mücadele ettiniz. Hocalarınız da yöneticileriniz de bu konuda sizlere ciddi destekler verdi. En iyi şekilde Türkçeyi öğrendiniz. Bundan sonraki süreçte de eğitimlerinize Türkçe olarak devam edeceksiniz. Her birinize yeni dönemde üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız ise 20212022 eğitim dönemi içerisinde toplam 83 ülkeden 866 öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı. Halihazırda 6. Kur üzerinden eğitimlerine devam ettiklerini kaydeden Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız; “Bu kurumuzda da 61 ülkeden 181 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu döneme kadar eğitim görerek B2 sertifikası almaya hak kazanan 214 öğrencimiz oldu. C1 sertifika almaya hak kazanan öğrencilerimizin sayısı ise 103 oldu. Her iki kurdan da toplamda 317 öğrencimiz mezun oldu. Başarı ile eğitimleri bitiren tüm öğrencilerimizi ve onlara en iyi şekilde eğitim veren hocalarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Program, mezun öğrencilerin teşekkür konuşmaları, müzik ve şiir dinletisinin ardından sona erdi. Törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri de takdim edildi.

