Suuçtu ekoturizm rotası doğaseverlerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suuçtu ekoturizm rotası doğaseverlerle buluştu

İHA

Suuçtu ekoturizm rotası doğaseverlerle buluştu

Mustafakemalpaşa’nın ekolojik ve biyolojik zenginliğinin, rekreatif dinlenme ve macera alanlarıyla buluştuğu ‘Suuçtu Ekoturizm AlanıDoğa Yürüyüşü Yolu ve Bisiklet Alanı’, 5 Haziran Dünya Çevre Günü doğrultusunda doğaseverlere kapılarını açtı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), doğayı ve çevreyi koruyan, daha bilinçli seyahat etmeyi amaçlayan ekoturizm rotalarıyla tabiatla iç içe olmayı sevenlere yeni rotalar oluşturmaya devam ediyor.
Bu doğrultuda Mustafakemalpaşa’da yapımına geçtiğimiz yıl başlanan 3,2 kilometrelik bir hat üzerindeki Suuçtu Ekoturizm Rotası, hizmete açıldı. Doğal dokuya zarar vermeden oluşturulan yeni ekoturizm rotası, ziyaretçilerine doğa içinde konaklama, yürüyüş, bisiklet parkurları ile doğal habitatı keşfetme imkânı verecek.
Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı’nın gözden kaçan yüzünün eko turizm ile bütünleştiği ‘Suuçtu Ekoturizm AlanıDoğa Yürüyüşü Yolu ve Bisiklet Alanı’, Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Koç, Basın Müşaviri Mümin Döngez, Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış, Bursa Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Adem Parlak, İşletme Müdür V. Abdullah Bahçeci, OGM teknik personeli, yöre halkı ve sosyal medya içerik üreticilerinin katılımıyla açıldı.
Proje alanındaki yeniliklerle ilgili bilgiler alan katılımcılar, yürüyüş ve bisiklet rotasını gezerek akşamda bölgede kamp yaptı.
Doğal doku korundu, bölge zenginleşti
Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı’nın devamında yer alan gözden kaçan yüzü, ‘çevre ve kültür değerlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alan turizm’ olarak tanımlanan eko turizm alanına dahil edilerek, yeni yapı ve donatılara kavuştu.
Mustafakemalpaşa’nın Çataltepe mevkiinde, merkeze 17 km uzaklıkta, Muradiyesarnıç Mahallesi yakınlarında bulunan Suuçtu Ekoturizm Alanı, proje doğrultusunda doğal çevrenin sürdürülebilirliği ilkesinden hareketle 4 bin metrelik bisiklet yolu, 3.230 metrelik yürüyüş yolu, doğaya uyumlu 6 adet seyir terası, köprü ve çeşmelerle zenginleşti.
Görsel olarak önemli bir kaynak değere sahip olan Karadere Deresi üzerindeki Arıkaya Şelalesi ve göleti bölgenin öne çıkan turizm değerleri olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Aktif ve güvenli ekoturizm
Proje doğrultusunda ayrıca yangın yönetmeliklerine uygun önlemler alınarak, bölgenin flora ve yaban hayatının tanıtılması içinde bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Eko turizm parkurunda, ziyaretçilerin treaking ve dağ bisikleti aktiviteleriyle aktif ve güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri sağlanacak.
Turizmin doğal, kültürel ve çevresel bağlamda olumlu etkilerini sürdürülebilir biçimde en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlayan Suuçtu Ekoturizm Alanı; meşe, kayın, kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, tıbbi ve aromatik bitkiler gibi türleri barındıran zengin biyoçeşitliliğe sahip.
Yöre insanına istihdam sağlayarak aile bütçelerine de katkıda bulunması planlan proje ile belli sayıdaki kişiye eko turizm eğitimi verilerek, bölge insanı zengin doğal kaynakların fakir bekçiliğinden kurtarılacak.
53 ekoturizm rotasına ulaşıldı
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ilk olarak 2017 yılında başladıkları ve bugün 53 rotaya ulaşan ekoturizm destinasyonlarına bir yenisini eklediklerini belirterek, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.
Karacabey sözlerini şöyle sürdürdü; “Özellikle son yıllarda kentli nüfusun artışına bağlı olarak, şehirli insanın doğaya olan yabancılaşması beraberinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlarımızın ormanların sosyokültürel değerlerinden olan sağlık, estetik ve aktivite özelliklerine olan yönelimini artırmıştır.”
ekoturizm rotaları yıllık 100 milyon katkıda bulunuyor
Ekoturizm rotalarıyla Türkiye turizm destinasyonlarına yıllık 100 milyon TL katkıda bulunulduğunu sözlerine ekleyen OGM Müdürü Karacabey; “Ekoturizm Eylem Planı bitimi olan 2025 yılı sonu itibariyle, yeni yapılacak 'Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları' ile ekoturizm alanlarımız ülke turizm destinasyonlarına yıllık 500 milyon TL katkıda bulunacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Misafir öğrenciler mezuniyet töreninde Türkçelerini konuşturdu
YEREL HABERLER Misafir öğrenciler mezuniyet töreninde Türkçelerini ...
Bursa’da öğrenciler, yeşil çevre için kolları sıvadı Öğrenciler, yeşil bir çevre için atık toplayıp ayrıştırdı
YEREL HABERLER Bursa’da öğrenciler, yeşil çevre için kolları ...
ABD’den Müzik Enstrümanları Müzesi’ne değerli bağış
YEREL HABERLER ABD’den Müzik Enstrümanları Müzesi’ne değerli bağış
İnegöl’de korkutan yangın
YEREL HABERLER İnegöl’de korkutan yangın
Sanayicinin yükünü hafifleten anlaşma
YEREL HABERLER Sanayicinin yükünü hafifleten anlaşma
Bursagaz’dan izinsiz kazılara karşı uyarı
YEREL HABERLER Bursagaz’dan izinsiz kazılara karşı uyarı
Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de su kesintisi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de su kesintisi
Bursa'da şoförlere güvenli sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Bursa'da şoförlere güvenli sürüş eğitimi
Kumda terapi 100 yıldır uygulanan kum terapisinin meraklıları İznik’te buluştu
YEREL HABERLER Kumda terapi 100 yıldır uygulanan kum terapisinin ...
ABD’den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi’ne değerli bağış
YEREL HABERLER ABD’den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi’ne değerli ...
Bursa Uludağ Üniversitesi’ni lise öğrencilerine anlattılar
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi’ni lise öğrencilerine ...
Yaralı motorlu kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
YEREL HABERLER Yaralı motorlu kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar ...
TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilere yeni çalışma atölyesi
YEREL HABERLER TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilere yeni çalışma ...
Mustafakemalpaşalı çocuklardan büyüklere çevre mesajı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşalı çocuklardan büyüklere çevre mesajı
Uludağ Üniversitesi'ndeki doktor krizi meclis gündeminde Kanser hastası çocukların doktor sıkıntısı meclis gündemine taşındı
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesi'ndeki doktor krizi meclis ...
Trafikte 5 ayın bilançosu...728 kişi hayatını kaybetti Trafikte acı kayıp: ilk 5 ayda 728 kişi hayatını kaybetti, 101 bin kişi yaralandı 5 ayda 8 milyon sürücüye ceza kesildi
YEREL HABERLER Trafikte 5 ayın bilançosu...728 kişi hayatını ...
Bursa'da pandemide yakınlarını kaybeden çocuklara masallar anlatıldı Çocukların şifası masallarda
YEREL HABERLER Bursa'da pandemide yakınlarını kaybeden çocuklara ...
Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü
YEREL HABERLER Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü
(Özel) Öğrenciler lemurları elleriyle besledi Dünya Çevre Haftasının şanslıları lemurlar oldu Bursa Hayvanat Bahçesine gelen öğrenciler lemur ailesiyle renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenciler lemurları elleriyle besledi Dünya ...
3 katlı bina küle döndü
YEREL HABERLER 3 katlı bina küle döndü
Gezi yolunun demirlerini çalan hırsızlar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Gezi yolunun demirlerini çalan hırsızlar yakayı ele ...
Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü
YEREL HABERLER Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü
Bursa’da dengesini kaybederek 10 metrelik uçurumdan düştü Düştüğü 10 metrelik uçurumdan itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa’da dengesini kaybederek 10 metrelik uçurumdan ...
Bursa'da, kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın aranıyor
YEREL HABERLER Bursa'da, kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.