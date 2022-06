BBP 2023 Milletvekilleri seçimleri için tüm yurtta çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

BBP Bursa İl Başkanlığının düzenlediği 2023 Seçimlerine hazırlık konulu istişare toplantısına, BBP Bursa İlçe Başkanları, il Yönetim kurulu üyeleri, Hanım Kolları ve Alperen Ocakları temsilcileri katıldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı’nın da katıldığı toplantı da Tüm Yurtta olduğu gibi BBP nin hedefinin Cumhur ittifakı içinde , kendi adı amblemi ve adaylarıyla seçimlere girip, mecliste güçlü bir şekilde temsil edilme kararlılığı vurgulandı.

BBP Bursa İl Başkanı Av Haldun Filizli, Seçim çalışmalarının yanında hızlı bir şekilde ilçe kongrelerinde yapıldığını bu hafta, Gürsu ve Gemlik önümüzdeki günlerde de Yıldırım ve Osmangazi ilçe kongrelerinin güçlü katılımlarla yapılacağını ve BBP nin Bursa’da güçlü bir şekilde TBMM de temsil edilmesi noktasında üzerine düşeni yapacağını, BBP ye ciddi bir teveccühün olduğunu ifade etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı “ Şehit genel başkanımız ebedi siyasi liderimiz Muhsin Başkanımızın ayak izlerine basarak, her daim mazlumun yanında yer aldık ve bundan böyle de yanında yer alacağız. Her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğunda karşısında olacağız. Yapıcı yol gösterici bir anlayışı ile doğruları her daim usulü ile söyleyeceğiz.” dedi.

Yerli milli sivil bir siyasi çizgimiz var. Allahın izni milletimizin takdiriyle Anadolu insanımızın iktidara uzana eli olacağız.

Başta genel başkanımız ve teşkilatlarımız iktidar yürüyüşüne başladı.

Tüm Türkiye’yi karış karış geziyoruz. Esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin, memurumuzun ve tüm vatandaşlarımızın Büyük Birlik partimize çok şükür teveccühü çok iyi . Bu da bize güç veriyor..

Büyük Birlik Partisi, Ebedi ve şehit liderimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve 99 kurucu arkadaşı ile 29 Ocak 1993 yılında kurulmuş tecrübeli bir siyasi partidir.

Alfatlı ,”29 Ocak 2022 tarihinde Büyük Birlik Partisi’nin 29. yaşını kutladık. Bugüne kadar partimizde görev almış tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ahirete göçmüş olanlara Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük Birlik Partisi sadece seçimlere girmek üzere kurulmuş bir parti değildir. Bizim partiden öte bir davamız vardır. O da bu Aziz Milletimizin muktedir iktidarını gerçekleştirmek, mazlumun yanında zalimin karşısında olmaktır. O açıdan partimiz aynı zamanda idealleri ve ülküleri olan bir dava partisidir.” dedi.

Biliyorsunuz liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, 2009 yılında bize göre bir suikast helikopter kazasında şehit oldu. Bizler Büyük Birlik partililer ve Alperenler olarak bu davanın sürekli takipçisi olduk ve olacağız. Önümüzdeki günlerde bir yeni suikast davasının açılmasını bekliyoruz. Sonuna kadar şehit liderimizin davasının takipçisiyiz. Adalet tecelli oluncaya kadar gerçekler ortaya çıkıncaya kadar bu davanın takipçisiyiz. İhmali, kusuru, kastı kimin ne suçu varsa sonuna kadar gidilip, konu tüm detayları ile aydınlanıncaya ve adalet tecelli edinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.

Evet, bugün hayat pahalığı var ekonomik sorunlar var. Tabi bunun sebepleri de var. Herkesin bildiği gibi 2 yıl boyunca pandemi sürecinde tüm dünyada düzen bozuldu enerji ve akaryakıt fiyatları ve tedarik zincirini bozulması hemen akabinde hemen yanı başımızda başlayan Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle ekonomimizde sıkıntılar oldu. Ama bütün bu sorunları yine cumhur ittifakı çözecek yani çare ve umut yine cumhur ittifakında.

Devletimiz, Güvenlik güçlerimiz ve her türlü terör örgütü ile mücadele eden kahramanlarımıza şükranlarımı ARZ EDİYORUM. Rabbim onları korusun ve kollasın inşallah. Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonları Ülkemizin beka meselesi olarak görüyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Kahraman Mehmetciğimiz bir yere vurduğunda ses nereden geliyor, vatandaşımız ona baksın, Hdp , den geliyor, Avrupadan, Amerikadan, israilden ve maalesef ülkemizdeki muhalefetten geliyor. Vatandaşımız basiretli ve ferasetlidir. Herşeyin farkındadır.

Biz BBP olarak Millet nerede ise Biz oradayız, milletimizin , vatandaşlarımızın sorunlarını çözme çözüm önerileri getirme konusunda ciddi olarak çalışıyoruz. Vatandaşlarımız 2023 seçimlerinde BBP kadrolarına yetkiyi verir ise, Rabbimin Yardımı , milletimizin desteği ile göreceksiniz BBP Mazlumun, mağdurun ve ve Anadolu İnsanının sesi ve soluğu olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.