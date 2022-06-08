Bilgi Evleri’nden Görkemli Kapanış

Osmangazi Belediyesi’nin çocukların araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteklerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrenciler, kapanış programı ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, iki dönem boyunca öğrenciler için resim, drama, gitar, ney, satranç ve akıl zeka oyunları kategorilerinde kurslar düzenledi. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Emek Bilgi Evi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan toplam 750 öğrenci, yılsonu programında hünerlerini sergiledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde renkli görüntülere sahne olan programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, “Belediye olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. ‘Geleceği Şansa Bırakmıyoruz’ düşüncesiyle hizmet verdiğimiz Bilgi Evleri’mizde evlatlarımızı sevgiyle yarınlara hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin eğitimlerini yılsonu gösterileriyle taçlandırıyoruz. Böylesine güzel bir etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum. Ayrıca velilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgi Evi öğrencilerinin ney dinletisi ile başlayan etkinlik, katılımcıların yüzünü güldüren skeçlerle devam etti. Aynı zamanda öğrenciler bir yandan el emeği göz nuru resim ve çini çalışmalarını sergilerken, gitar grubu da seslendirdikleri şarkılarla kulakların pasını sildi. Program sonunda Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, öğrenci ile öğretmenlere teşekkür hediyesi verdi.

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