Başkan Erdem: “İnsanların keyif alacağı kent için çalışıyoruz”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Biz Nilüfer'de, bir insanın yaşamaktan keyif alacağı bir kent hayatı oluşturmak istiyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin, belediyeciliğe bakış açısının altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığına dikkat çeken Başkan Erdem, “Biz, mutluluğun peşindeyiz. O nedenle yurttaşlarımızı kültürel anlamda da besleyip doyurmak, sportif ihtiyaçlarını da karşılamak ve spora teşvik etmek ve ona her anlamda sağlıklı bir yaşam alanı sunmakla yükümlüyüz. İnsanın mutluluğu, dünyanın geri kalanından bağımsız bir konu değildir. Küresel kirlenme sonucu iklimler değişirken, bu gezegen bir kuraklık ve gıda krizine doğru adım adım ilerlerken, biz sadece altyapı hizmetleriyle, sadece yol yapmakla yetinemeyiz. Biz gidişatı görmek ve yurttaşlarımıza da göstermek zorundayız. Önlem için neler yapabileceğimizi de anlatarak toplumda bir farkındalık oluşturmak zorundayız” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin ilan ettiği Tarım Yılı, Gıda Yılı ve İklim Yılı’nda farkındalık ortaya koyacak çalışmalar yaptığını belirten Başkan Turgay Erdem, “Kimilerine göre bir ilçe belediyesinin tarımla, iklimle uğraşması anlamsız olabilir ama bizim kent yönetimine bakışımız da evrensel ölçektedir. Bu sebeple tarımla ilgileniyoruz, iklim değişikliğine duyarsız kalamıyoruz. Biz sadece çiftçiyi değil, kent insanını da tarımsal üretime teşvik ediyoruz. Ata tohumlarımızı yaşatmak ve yaygınlaştırmak için çabalıyoruz. Bunun ne kadar değerli olduğunu pandemi sürecinde herkes daha iyi anladı. Bugün; gıda konusunda kendine yetebilen bir ülke iken, dışa bağımlı hale gelmenin sancılarını yaşıyoruz. Biz de diyoruz ki; yanlış tarım politikalarından vazgeçip bir üretim seferberliği başlatırsak, biz yeniden kendine yetebilen bir ülke haline gelebiliriz. Her şey farkındalık oluşturmakla başlar, iklim için de aynı şey geçerli. İklim değişikliğinin ana aktörü insan. Yani bizim hatalarımız, bizi bu noktaya getirdi. Öyleyse yanlışlarımızdan dönersek, bu kötüye gidişi de en azından yavaşlatabiliriz. Bu sebeple gücümüz yettiği ölçüde farkındalık ortaya koymaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Buluşmada, Nilüfer Belediyesi’nin insan odaklı çalışmalarının yer aldığı kısa film de, ilgiyle izlendi. Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılayan Bursa Fan Club Derneği, yönetim ve üyeleri, Başkan Turgay Erdem’e başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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