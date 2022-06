Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan barajlarında alarm zilleri çalıyor. Uludağ’daki yoğun kar yağışının baraj havzasında etkili olmaması sebebiyle iki barajdaki suyun aralık ayına kadar yeteceği düşünülüyor. Geçen yılın aynı döneminde yüzde yüz doluluk oranına sahip iki barajın bugün yüzde 73 seviyesinde olduğu, temmuz, ağustos döneminde devreye alınan şehir içindeki derin su kuyularının nisan ayında devreye alındığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için her türlü tedbiri alıyoruz. Su konusunda dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız. Kayıp kaçak oranını yüzde 65’ten yüzde 20’ye düşürmeseydik bugün kesinti yapabilirdik. Mevcut hesaplara göre aralık ayında barajlardaki suyun bitme ihtimali var. İsrafı önlemeli ve tasarruf etmeliyiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında Bursa’nın suyu ile ilgili akademik odaların, siyasi parti temsilcilerinin ve paydaşların katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan Alinur Aktaş, geçen yıl yüzde 100 olan baraj doluluk oranlarının bu yıl Uludağ’ın güney kesimlerine yağışın az düşmesi sebebiyle yüzde 73’lerde kaldığını belirtti. 3 milyon 150 nüfuslu sanayi şehri Bursa’da öncelikle mecliste grubu bulunan partilerin sözcülerine davetiye çıkardıklarını belirten Aktaş, “Çevre sağlık komisyonumuza çağrıda bulunduk. 40 kişilik heyetin katıldığı 5 arkadaşımız katılamayacağını ifade etti. MHP Grup Sözcüsü burada diğer 3 grup sözcüsü katılamayacağını ifade etmişler. Su hepimizi ilgilendiren bir konu, 2022 yılı içme suyu eylem planı. Bir sıkıntı sinyali var. Tedbir almak için buradayız. Komisyon oluşturup konunun detaylı incelenmesi için altyapı oluşturacağız. 2 yıl önce son 30 yılın en kurak mevsimini yaşadık. Bursa’yı hiç susuz bırakmadık. Temennimiz bu yaz sorun yaşanmamasıdır. Lakin bu sene yağan karlardan dolayı maalesef su bolluğu var zannediliyor. Hiç de böyle bir tablo olmadığını rakamlarla göreceğiz. Şehir bizim şehrimiz. Şehir insanı hep beraber sahiplenmemiz gereken bu soruna çözüm üretmemiz gereken noktada” şeklinde konuştu.

"Şırıl şırıl sularımız akıyor" diye kimsenin rahat davranmaması gerektiğini dile getiren Başkan Aktaş, “2 yıl önce son 30 yılın DSİ verilerine göre en kurak mevsimi olmasına rağmen Bursa’da susuzluk yaşatmadık. Bursa olarak Doğancı ve Nilüfer barajlarından suyumuzu temin ediyoruz. 2021 yılı mayıs ayında iki barajın genel doluluk oranları yüzde 100’dü. Bu durum haziran sonuna kadar 1,5 ay devam etti. Bu sene durum aynı değil. 2021 yılında içme suyunun yüzde 60’ını barajdan yüzde 16’sı derin kuyu, yüzde 16 pınarlardan karşılanıyor. Barajlardan rekor su elde edilmiştir. 2022 yılı içinde barajların beslenme havzasına yeterli kar düşmedi. Kış mevsiminde bol kar algısı yer almakta. Uludağ’ın kuzey yamaçları ve doğusu İnegöl taraflarına yağış ağırlıklı oldu. Bu da baraj havzasına sınırlı kaldı. Genel doluluk oranı geçen yıl yüzde 100 iken bu yıl yüzde 73 oranında. Şehrin şu anki su tüketimi yıllık 150 milyon metreküp. Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Mudanya tamamı, kırsalın bir kısmı, Karacabey 8 kırsal, Gemlik’te 2 mahalle bu ölçüme dahildir” dedi.



"1 Ocak 2023'te gerekli düzenlemeler geliyor"

“Şehrin başlıca su kaynağı baraj, pınar yer altı kuyularıdır. Kuyular kurak yıllarda en kritik su kaynağı haline gelmektedir. Vakıf, İsmetiye bölgesinde 74 sondaj kuyusu açmıştık. Tüm eski ve yeni kuyular devreye alınmış, baraj seviyesindeki yetersizlik karşısında çalıştırılmaktadır” diyerek sözlerini sürdüren Aktaş, “Aralık ayında barajlardaki suyun biteceği endişesi bulunmaktadır. Gerekli tedbir alınması kaçınılmaz. Birçok ilde üçüncü kademe olayı var. Şu anda kırsal mahalleler suyu yüzde 25 fiyatında kullanıyor. Bademli de kırsal mahalle. 1 Ocak 2023’ten itibaren gerekli düzenlemeler geliyor. Hesabımızı kış tutup, şehri genel anlamda üzmemek için her tedbiri almak zorundayız. Şebeke suyu ile tarımsal anlamda ciddi sulamalar yapılarak fiyatın ucuzluğundan dolayı sıkıntıya da mahal verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Çınarcık Barajı’nın da ihale aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Aktaş, kredilendirmeyle ilgili son aşamada olduklarını, süreci daha sağlıklı aşacaklarını kaydetti.



“Çınarcık Barajı ile Bursa’da su arzıyla ilgili sıkıntı kalmayacak”

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi de bir sunum gerçekleştirdi. 3 milyon 147 bin Bursa’da yaşayan hizmet verdiklerini kaydeden İzgi, “2021 sonu 1 milyon 437 bin aboneye ulaştık. Uludağ’ın eteklerinde bereketli sularından yararlanıyoruz. Doğancı ve Nilüfer barajları ile içme suyunun büyük kısmını karşılıyoruz. Çınarcık Barajı, Büyükkumla ,İnegöl Hocaköy, Karacabey’deki baraj inşaatları devam ediyor. 139 su kuyusu mevcut. 170 bin metreküp günlük su kullanılıyor. Bursa’nın bundan sonra yapabileceği içme suyuna en büyük desteği Çınarcık içme suyu arıtma tesisi ve isale hattı olacaktır. İhale hazırlıklarını yapıyoruz. Tesisin devreye girmesiyle Bursa’da hiçbir şekilde su arzıyla ilgili sıkıntı kalmayacak” dedi.

Doğancı barajının yüzde 69, Nilüfer barajının ise yüzde 70 olduğunu belirten İzgi, “48 milyon metreküplük su rezervine sahibiz. Dün 455 bin metreküplük su verildi. 211 bin metreküpünü barajdan. 137 bin metreküpünü yer altı, geri kalanı pınarlardan aldık. 400 bin metreküp ortalama su ihtiyacımız oluyor. Yaz aylarında 480 bin metreküplere kadar çıkıyor. Kışın 350 bin metreküplere inen seyir izliyor. 106 bin metreküp pınar kaynaklarından aldığımızı yılın her döneminde alamıyoruz. Doğancı ve Nilüfer barajlarının geçmiş yıllara oranı 2020'den daha iyi görünse de Nilüfer rezervleri durumun öyle olmadığını göstermektedir. Bu sene Nilüfer barajının su seviyesinin azaldığını görüyoruz. Şehre 400 bin metreküp su arzı vermek gerekiyor. Derin kuyulardan en fazla alacağımız 200 bin metreküptür. Barajın olmadığı durumda sadece derin kuyu ve pınar kaynaklarına kalırsa talebi oluşturmamız mümkün değil. Su rezervini korumak ve kesintisiz su hizmeti için önemli. Aralık ayına kadar bu rezervle girmeyi hedefliyoruz. Barajdan aldığımızda Doburca Arıtma Tesisinden geçiyor. Halkımız sevkte sıkıntı yaşamamakta, şikayet gelmemektedir. Ancak derin kuyuların devreye alındığında içme suyunun tadı ve mineralinin değişmesi şikayeti oluşmaktadır. Derin kuyulardan verilenler TSE’ye uygundur” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl rezerv 48 milyon metreküp, geçen yıl bu oran 67 milyon metreküptü, ciddi oranda rezerv azaldı” diyen İzgi, “Derin kuyuları geçen yıl temmuzda almışken bu yıl erken aldık. Barajdaki rezervin azaldığını görüyoruz. Bizim için haziran itibariyle su alarm vermektedir. Kayıp kaçakla sahadaki mücadelemiz artarak devam ediyor. Derin kuyuların çalışmasıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü aylık 12 milyon lira ilave enerji bedeli ödüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı içme suyunu korumaya davet ediyoruz. Meyve sebze yıkarken, diş fırçalarken, su içerken, tarımsal alanda tüm tasarruf tedbirlerinin kullanılmasını istiyoruz” dedi.

Toplantı soru cevapla devam etti.

