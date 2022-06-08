Gönül köprüsünün konukları Batman’dan

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti imar etme çalışmalarının yanında öksüz ve yetimler ile şehit ve gazi çocuklarını sevindirmeyi de ihmal etmiyor. Bu doğrultuda ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ projesini başlatan, bugüne kadar Samsun, Ağrı ve Muş’tan gelen çocukları Bursa’da ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Batman’dan gelen öksüz ve yetimler ile şehit ve gazi çocuklarını konuk etti.

Altyapıdan ulaşıma, çevreden spora kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da örnek çalışmalara imza atıyor. Dünya Yetimler Günü’nde Bursa’da yaşayan yetim ve öksüz çocukların gönüllerini alıp onların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan ve ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ adıyla tüm Türkiye’yi saracak şekilde büyüyen proje çerçevesinde, daha önce Samsun, Ağrı ve Muş’tan gelen yetim ve öksüzler ile şehit ve gazi çocukları Bursa’da ağırlanmıştı. Projenin yeni konukları, Batmanlı çocuklar oldu. Proje çerçevsinde öğretmenleriyle birlikte Batman’dan gelen orta öğretim ve lise öğrencisi 80 kişi, hafta sonu Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri oldu. Bursa’nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulan öğrenciler; Cumalıkızık, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Ulucami, Tophane, Zindan Kapı ve Hayvanat Bahçesi’ni gezip, teleferikle Uludağ’a çıkma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ve Genel Sekreter Ulaş Akhan da Bursa ziyaretlerinin son gününde Batmanlı çocuklarla bir araya geldi. Bursa’nın tarihi, doğal ve turistik mekanlarına hayran kalan çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.