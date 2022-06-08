Kültür Akademisi’nde Gençleşen Türküler rüzgarı

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Bursa Erkek Lisesi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun Kültür Akademisi işbirliğiyle düzenlediği Gençleşen Türküler konseri, yoğun katılımla gerçekleşti.

Kültür Akademisi Uygulamalı Türk Halk Kültürü ve Halk Müziği eğitim programında eğitimlerini tamamlayan genç yetenekler, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa temasına uygun olarak, AzeriKafkasKerkükKırımBalkan ve Anadolu’dan hazırladıkları türkülerle beğeni topladı. Şef Zeynep Başsoy’un yönettiği 55 genç yetenek, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda Bursalı türkü severlere muhteşem bir akşam yaşattı.

Gecenin sonunda konuşma yapan Okul Müdürü Şahin Boztepe, eğitim, kültür ve sanata verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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