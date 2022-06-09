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Türk hattatların yaptığı eserler dünyada 1 numara olarak gösteriliyor Hüsn-i hat sergisinde öğrencilerin yaptığı levhalar tarihi camilere hediye edilecek

İHA

Türkiye'deki hattatların yaptığı eserler hem öğretim açısından, hem de yazım açısından dünyada bir numara olarak gösteriliyor.

Türk hattatların yaptığı eserler dünyada 1 numara olarak gösteriliyor Hüsn-i hat sergisinde öğrencilerin yaptığı levhalar tarihi camilere hediye edilecek

Türkiye’deki hattatların yaptığı eserler hem öğretim açısından, hem de yazım açısından dünyada bir numara olarak gösteriliyor.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde belediyenin katkılarıyla Halk Eğitim merkezinde başlatılan Hüsni hat sergisinde öğrencilerin yaptığı levhalar tarihi camilere hediye edilecek. Hattat Cavit Yumuşak, “Mahmut Şahin’den Nesih ve Sülüs icazetliyim. Kursumuza 10 kişi ile Ekim ayı itibarıyla başladık. Yaklaşık 8 ay sonra kursiyerleri bu seviyeye getirdim. Ağırlıklı olarak kursiyerlerimize sülüs yazıyı öğrettik. Sülüs ve celil sülüs levhalarımız var. Aslında bizim işimiz uzun soluklu bir iş, bizim öğrencilik dönemimiz yaklaşık 6 yıldır fakat icazet değil de sadece sertifika verdiğimiz için kısa dönemde ne kadar faydalı olabilirsek o kadar iyi diye düşünerek kısa zamanda bu aşamaya getirdik. Ecdadımız bu işte zirve yapmıştır. Bizde şu anda onları taklit ediyoruz. Hem öğretim açısından, hem de yazım açısından biz dünyada bir numarayız” dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir Belediyesi, Halk Eğitim merkezi ve Milli Eğitim ortak çalışması ve şu anda 153 kursumuzda 3 bin 800 civarında da kursiyer eğitim gördü. Bu da bizi gayet memnun ediyor, insanlar boş vakitlerini bu şekilde kurslarla değerlendiriyor” şeklinde konuştu.
Kursiyer Meryem Aksu, “Hat sanatı ben biraz sabırsız bir insan olduğum için, her konuda aceleciyim. Hat sanatı bana sabrı öğretti. Çünkü sabırla yapılacak bir iş, aceleyle yapılacak bir iş değil” diye konuştu.
Kursiyer Selman Büyükkardeşler, “İnsanlara biraz daha sabırlı olmayı, azim göstermeyi ve pes etmemeyi öğretiyor. Kendinde özellikle sabır konusunda eksiklik hissede herkese hat sanatını tavsiye ederim. Ayrıca kendi kültürel mirasımız, kendi köklerimizden, geleneklerimizden gelen bir sanat, sahip çıkmak ve yaşatmak bize çok daha fazlalarını katacaktır” dedi.

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