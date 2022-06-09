Bataklıktaki yavru ayıyı jandarma kurtardı

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da Uluabat Gölü yakınındaki bataklıkta bulunan yavru ayı, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nilüfer ilçesinin kırsal Fadıllı Mahallesi'nde Uluabat Gölü´nde kıyı kontrolü yapıldığı sırada çevredekiler, göl kenarında ayı yavrusu gördüklerini söyledi. Hemen harekete geçen ekipler, göl yakınındaki bataklık alanda yavru bir bozayının yorgun ve bitkin halde gezindiğini tespit etti. Ekiplerce kurtarılan yavru ayı, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yavru ayı, bakımı için Karacabey'deki Ovakorusu Ayı Barınağı'na götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-06-09 09:39:55



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