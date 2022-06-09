Karacabey’de öğrencilerden örnek hareket Karacabey’de öğrenciler ‘Marmara hepimizin’ diyerek temizlik çalışması gerçekleştirdi

Karacabey Belediyesi ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, 511 Haziran Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Marmara Denizi kıyısında Yeniköy sahillerinde temizlik hareketi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Özkan’ın da öğrencilerle birlikte atık topladığı etkinlik, ‘Marmara hepimizin’ sloganıyla gerçekleştirildi.

Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm belediyelerle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik, gönüllü vatandaşların yanı sıra kamu kurum, kuruluş ve STK’ların da katılımlarıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün yanı sıra Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri yer aldı.



Çevre hassasiyetimiz artarak devam etmeli

Belediye Başkanı Ali Özkan da etkinliğe katılan öğrenci ve personele teşekkür ederken, “Bir tarafta denizimiz, sahilimiz, kumsalımız, diğer tarafta ıhlamur ve longoz ormanlarımız bulunmaz bir nimet. Bizler de bu değerleri koruyarak, zarar vermeden gelecek nesillere bırakmak zorundayız. Çevre duyarlılığı konusunda çocuklarımız bir hassasiyet gösterdiler. Öğretmenleriyle beraber, burada anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çevreye olan hassasiyetimizin, her yaşta insanımızca artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Öte yandan, belediye tarafından geri dönüştürülen malzemelerden hazırlanmış saksılarda ekili lavanta bitkileri de etkinliğe katılan öğrencilere hediye edildi.

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