Cep telefonlarını satışa çıkaranları sahte dekontla dolandıran şüpheli tutuklandı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da internet üzerinden cep telefonunu satışa çıkartan T.Ç. ile İ.K.´yi, kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp, ürünü alma bahanesiyle toplam 19 bin 800 TL dolandıran M.Ç. (21), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. M.Ç., ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde cep telefonunu satışa çıkaran T.Ç. ile iletişime geçip, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak ürünü almak istediğini söyledi. Pazarlığın ardından 6 bin 100 TL´ye anlaşan taraflar buluşmaya karar verdi. Cep telefonunu yanına alan T.Ç. daha önce sözleştikleri yerde M.Ç. ile buluştu. T.Ç.´ye telefonunu ücretini mobil bankacılık üzerinden gönderdiğini belirterek, farklı bir işlemin dekontu gönderen M.Ç. cep telefonunu alarak uzaklaştı. Bir süre sonra banka hesabını kontrol eden T.Ç. dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler M.Ç.´yi yakalayarak gözaltına aldı. M.Ç.´nin üst aramasında uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Yapılan araştırmada, M.Ç.´nin, telefonunu satışa çıkaran İ.K.´yi de aynı yöntemle 13 bin 700 TL dolandırdığı tespit edildi.

M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından, 'dolandırıcılık', `kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi´ ve `uyuşturucu madde kullanmak´ suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-06-09 10:33:15



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