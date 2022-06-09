Çalıntı minibüsü parçalayan 3 kişiye suçüstü

Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA´da, çalınan minibüsü sanayi sitesinde parçalara ayıran 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, daha önce çalınan minibüsün sanayi sitesinde parçalara ayrılarak satılacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, 14´üncü Blok´ta, 3 şüpheliyi minibüsü parçalarken gördü. Polisleri görünce koşmaya başlayan A.M., B.S. ve R.S., takiple yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalıntı araç ise sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-06-09 11:00:25
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