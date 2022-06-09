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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de 3. Teknoloji Festivali başlıyor

İHA

İnegöl Belediyesi'nin ilkini 2019 yılında düzenlediği İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali'nin 3'üncüsü için hazırlıklar başladı. Teknoloji yarışmaları, konserler, kariyer söyleşileri ve proje stant sunumlarının yer alacağı festival, 1518 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin lansmanı, dün DOSTUM tesislerinde yapılarak 2 ay sürecek yarışma kayıtları alınmaya başladı.

İnegöl’de 3. Teknoloji Festivali başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin ilkini 2019 yılında düzenlediği İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali’nin 3’üncüsü için hazırlıklar başladı. Teknoloji yarışmaları, konserler, kariyer söyleşileri ve proje stant sunumlarının yer alacağı festival, 1518 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin lansmanı, dün DOSTUM tesislerinde yapılarak 2 ay sürecek yarışma kayıtları alınmaya başladı.
İnegöl Belediyesi, 2019 yılında ilki gerçekleştirilen ve ikincisi geçtiğimiz yıl yapılan Teknoloji Festivali ile bu alanda büyük ilgi çekmişti. Bu yıl daha da geliştirilerek dolu dolu bir içerikle 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivalinin yapılması için hazırlıklar başladı. 15161718 Eylül tarihlerinde yapılacak İnegöl Ulusal 3. Teknoloji Festivalinin lansmanı, DOSTUM tesislerinde gerçekleştirildi.
Ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak adına her geçen yıl etkisini artırarak daha güçlü bir Teknoloji Festivali gerçekleştiren İnegöl Belediyesi’nin bu yıl düzenleyeceği festival 4 gün sürecek. 10 ayrı kategoride yarışmaların yapılacağı festivalde, toplamda 125 bin TL ödül dağıtılacak. Başvuruları 08 Haziran itibariyle alınmaya başlayan yarışmalar için son başvuru 8 Ağustos olarak açıklandı. Yarışma Kategorileri; Drone Yarışması (Sabit Kanatlı Döner Kanatlı), Robot Yarışması (Mini Sumo Hız Parkuru Zorlu Parkur), Mini Roket(Paraşütlü) Yarışması (Başarılı İniş En Stabil Uçuş Özgün Tasarım), Model Uçak Yarışması (Görev Tamamlama Model Planör), Crawler Yarışması (Hız Parkuru Görev Tamamlama), Eğitim Teknolojileri Yarışması (İlkokul Ortaokul Lise), Çevre ve Atık Yönetimi Teknolojileri Yarışması (İlkokul Ortaokul Lise), Topluma Hizmet Uygulamaları Teknolojileri Yarışması (Ortaokul Lise), Turizm Teknolojileri Yarışması (Ortaokul Lise) ve Kağıt Uçak Yarışması (Ortaokul Lise) olarak belirlendi.
Festival çerçevesinde 4 ayrı konser yapılacak. Konserlerde; İkilem, Resul Aydemir, Erdem Kınay ve Semicenk İnegöllülerle buluşacak. DOSTUM tesislerinde yapılan festivalin lansmanı, tanıtım filmlerinin izlenmesi ile başladı. Ardından Belediye Başkanı Alper Taban konuklara hitaben bir konuşma yaptı. Bu yıl Teknoloji Festivalinin 3’üncüsünü gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Taban, “Özellikle bu işin duyurusu noktasında da Doğa Sporları Merkezimizi seçtik. Çünkü etkinliklerin bir kısmı da burada gerçekleşiyor. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Destek verildiğinde, imkanlar oluşturulduğunda gerçekten çok anlamlı işler yapıldığını biliyoruz. Bizler de tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmiş durumdayız” dedi.
3 ayrı alanda yapılacak
2021 yılında 2’ncisi gerçekleştirilen festivalde 40 ilden 5 bin yarışma başvurusu alındığını hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu çok dikkat çekici bir sayı. Bir de bu formatta baktığımızda pek çok vilayette ve Büyükşehirde çalışma yapılmadığını ifade edebiliriz. Bu yıl yapılacak ödüllü yarışmalarda, 10 ayrı kategoride yarışma yapılacak. Toplamda da 125 bin TL ödüllendirme yapacağız meclis üyelerimizin katkılarıyla. Burada geçmişten farklı olarak yine daha geliştirmeye dönük adımların da olduğunu ifade edebilirim. 3 ayrı alanda festivalimiz gerçekleşecek. Bu alanlardan bir tanesi DOSTUM merkezimiz. Diğer alanlar ise Belediye Spor Salonumuz ve Nikah Dairesi önündeki alan.”
Başvuru süresi 2 ay
“Kategorilerle ilgili de kısa kısa bilgiler vermek gerekirse; Drone Yarışması, Robot Yarışması, Mini Roket, Model Uçak Yarışması, Crawler Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Atık Yönetimi Teknolojileri Yarışması, Topluma Hizmet Uygulamaları Teknolojileri Yarışması, Turizm Teknolojileri Yarışması ve Kağıt Uçak Yarışması olmak üzere çeşitli alanlarda yarışmalar yapılacak. Biz duyuruyu bugün itibariyle yapıyoruz ancak festivalimiz Eylül ayında gerçekleşecek. Yarışmalara katılmak isteyen gençlerimiz için de yeterli zamanı tanımak adına bugün bu lansmanı düzenledik ve başvuru sürecini uzun tuttuk. Yarışmalarla ilgili 08 Haziran’da başlatıp 08 Ağustos’ta bitecek 2 aylık bir başvuru süreci olacak. 1518 Eylül tarihlerinde de festivalimiz gerçekleşecek.”
Tüm Türkiye’den gençler davetli
“Ben bu vesileyle Türkiye’nin dört bir yanından çağrımızı iletmek istiyorum. Teknoloji Festivalimize tüm öğrenci kardeşlerimizi davet ediyoruz. En başta birlik beraberlik duygusunun arttırılması ve teknoloji imkanlarının daha iyi kullanılması, yerli ve milli teknoloji kullanımlarının arttırılması gibi pek çok hedef ve başlığı bu festivalde yaşıyor olacağız. Ben genç kardeşlerimizin her daim yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Yeter ki onlar başımıza icat çıkartsınlar, yeter ki onlar heyecanlarını yitirmesinler. 3. Teknoloji Festivalimizin şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum.”
Konuşmaların ardından lansmana özel roket gösterileri, drone gösterileri ve model uçak gösterileri gerçekleştirildi. Lansman programı ikramlarla son buldu.

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