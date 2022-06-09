Çevre dostu Yıldırım’a iki ödül birden

Yıldırım Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, ‘Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda ‘Ömrünü Tamamlamış Otomobil Lastiğinden Asfalt Üretimi’ projesi ile birincilik elde ederken ‘Sıfır Atık Hareketi’ projesi ile de üçüncülük ödülünü aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çevre alanında yapılan iyi uygulamaları ön plana çıkarmak ve çevresel farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nın kazananları belli oldu. Çevrenin korunmasına yönelik sürdürülebilir projelerin teşvik edilmesi, atık ve israfın önlenmesi, oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm ile hammadde ve enerji tasarrufunun sağlanması amacıyla düzenlenen ve 17 ilçeden toplam 106 kurum ve kuruluşun katılım sağladığı yarışmadan Yıldırım Belediyesi 2 ayrı ödülle döndü.

Yıldırım Belediyesi, ‘Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda ‘Ömrünü Tamamlamış Otomobil Lastiğinden Asfalt Üretimi’ projesi ile birincilik elde ederken ‘Sıfır Atık Hareketi’ projesi ile de üçüncülük ödülüne layık görüldü. Yıldırım’da göreve geldikleri günden bu yana çevre alanında birbirinden önemli projelere imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsan; geçmişi, bugünü ve geleceğiyle bir bütündür. Yıldırım Belediyesi olarak biz de; hem geçmişi, hem bugünü hem de geleceği ihya etmeye gayret ediyoruz. Bizim gelecekten anladığımız; çocuklarımıza sağlıklı, güvenli ve yeşil bir dünya bırakmaktır. Bu bağlamda; bir yandan yeşil alanlarımızı artırırken, bir yandan da evlatlarımıza daha yaşanabilir bir çevre sunmanın gayreti içindeyiz. Ekip arkadaşlarımız bu konuda büyük özveriyle çalışıyor. Aldığımız 2 ödül de, bu özverili çalışmanın bir meyvesi. Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak gayesiyle çalışan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve bu ödülü çocuklarımız için aldığımızı belirtmek istiyorum. Yıldırım Belediyesi olarak çevreci uygulamalarımız ile öncü projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Çevreci asfalt

Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ortak çalışmayla; ömrünü tamamlamış otomobil lastikleri asfalt üretiminde kullandıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Proje çerçevesinde; ekiplerimiz tarafından toplanan otomobil lastikleri, dönüşüm işleminden geçirilerek granül haline getiriliyor. Elde edilen granül, asfalt üretimi sırasında katkı malzemesi olarak kullanılıyor. ABD, Rusya, Almanya, İspanya gibi ülkelerde de aynı yöntemle asfalt üretimi gerçekleştiriliyor. Lastik karışımıyla oluşturulmuş ve ‘sessiz asfalt’ da denilen bu asfalt türü sıcak ve soğuğa karşı daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor. Asfalttaki çatlamalar minimize edildiği için daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Öte yandan bu asfaltın serimi daha ince yapılabildiği için yaklaşık olarak maliyetten yüzde 10 tasarruf sağlıyoruz. Bu uygulama ile hem ömrünü tamamlayan lastiklerin doğaya atılmasının önüne geçerek çevreyi koruyoruz hem tasarruf ediyoruz hem de kaliteli asfalt üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar verimli kullanılıyor

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve Kompost Üretim Tesisini kurduklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Atıkları ayrıştırmanın ekonomik ve ekolojik önemine dair kamuoyunu bilinçlendiriyor ve atıkların ayrıştırılarak toplanmasına yönelik sosyal bir farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde açılan ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi’ ile kaynağında karışık olarak toplanan ambalaj atıklarını gruplara ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Tesis ile atık transferi kolaylaştırılmış olup, bu esnada oluşan karbon salınımı azalıyor. Yine açtığımız ‘Kompost Üretim Tesisi’ ile ilçemiz sınırlarındaki semt pazarları ve park bahçe atıkları gibi organik atıkları değerlendirerek depolama sahasına giden atık miktarı azalmış oluyor. Pazar atıklarımızın kompost gübre haline getirilmesi ile dış alımla yapılan kimyasal gübre tüketimini minimize ediyor ve tesisimiz ile ilçemizde yer alan park, bahçe ve yeşil alanlardaki gübre ihtiyacının ortalama yüzde 20'sini tedarik ediyoruz. Pazarlardan kompost üretim tesisine getirilecek olan bitkisel atıkların, depolama sahasında üreteceği metan gazı oranı önemli ölçüde düştüğü için, bu uygulama ile uzun vadede Yıldırım İlçesi'nin karbon ayak izinin küçültülmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

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