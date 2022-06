Bursa'da park halindeki araçtan kredi kartı çalan hırsız otelde yakalandı

Bursa'da park halindeki aracın camını kırarak cüzdanı çalan ve içerisindeki kredi kartıyla harcama yapan şüpheli otelde yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sinandede Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. aracını park edip evine gitti. Sabah geldiğinde ise aracının camının kırık olduğunu ve içerisinde bulunan cüzdanıyla kredi kartlarının çalındığını fark etti. Polis ekiplerine ihbar bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Şüphelinin A.T. olduğunu belirleyen ekipler sonrasında şüphelinin bir otelde kaldığını tespit etti. Buraya yapılan baskın sonucu A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.T. emniyetteki ifadesinde ise, yanında bulunan Ş.C.Ş. ile birlikte kredi kartıyla 2 bin 400 liralık harcama yaptığını itiraf etti.

Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

