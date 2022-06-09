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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın ‘En çevrecileri’ ödüllendirildi

İHA

Bursa’nın ‘En çevrecileri’ ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin çevre alanında yapılan iyi uygulamaları ön plana çıkarmak ve çevresel farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla’ düzenlediği Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nın kazananları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde Bursa’da örnek yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki iyi çevre uygulamalarını ön plana çıkarmak amacıyla düzenlendiği Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda süreç ödül töreniyle tamamlandı. Çevrenin korunmasına yönelik sürdürülebilir projelerin teşvik edilmesi, atık ve israfın önlenmesi, oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm ile hammadde ve enerji tasarrufunun sağlanması için düzenlenen ve toplam 106 kurum ile kuruluşun başvurduğu yarışmada 82 başvuru ön değerlendirmeyi geçti.

Ödüllü projeler
Özgünlük, katılımcılık, topluma yararlılık ve sürdürülebilirlik gibi kriterleri incelenen adaylar arasından Eğitim Kurumları kategorisinin birincisi ‘Atık Alüminyum Polietilen (Tetrapak) ve Pirina Kullanılarak Üretilen Polimer Kompozitlerin Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi’ projesi ile Gemlik Hisar Anadolu Lisesi oldu. Çitli Nihat Korkmaz Ortaokulu ‘Atık Ahşaptan Aksesuara Yolculuk’ projesi ile ikinci olurken, Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Doğayı Koruyorum Atık Yağlardan Sabun Yapıyorum’ projesi ile üçüncülük elde etti. Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi de ‘Ekolojik Okul’ projesi ile Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.
Belediyeler kategorisinde ise Yıldırım Belediyesi ‘ÖTL’den Asfalt Üretimi’ projesi ile birincilik, Mustafakemalpaşa Belediyesi ‘Çöp Değil Bir Avuç Toprak’ projesi ile ikincilik ve Yıldırım Belediyesi ‘Sıfır Atık Hareketi’ projesi ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.
Sanayi kuruluşları kategorisinde; Demirtaş OSB Müdürlüğü ‘DOSAB Atıksu Geri Kazanım’ projesi ile Mass Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Üretim’ projesi ile, Elyaf Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘Yerel Bitki Atıklarından Elde Edilen Doğal Boyarmaddelerle Kumaşların Endüstriyel Ölçekte Boyanması’ projesi ile ödül almaya hak kazandı.
Hizmet sektörü kuruluşları kategorisinde, Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center ‘Atık Yağlar Nefes Oluyor’ projesi ile ödül aldı.
Sivil toplum kuruluşları kategorisinde; Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ‘Atıklar Hayat Buluyor’ projesi ile birincilik ödülü, BEKAYKOOP ‘Atık Malzeme Kolaj Çalışması’ projesi ile ikincilik ödülü, TOSYÖV BURSA ‘Çevreci KOBİ’ projesi ile üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. Çevreci uygulamalarıyla örnek olan kurum ve kuruluşların temsilcileri, ödüllerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı.

Her alanda ‘yeşil’ Bursa
Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küresel ısınmaya bağlı yaşanan iklim değişiklikleri ile hava, su ve toprak kirliliği gibi çevre problemlerinin günümüzde dünyanın önemli gündem maddesi olduğunu söyledi. İklim değişikliği ile ilgili farkındalığın topluma yayılması ve bilinç düzeyinin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bursamızın her geçen gün daha yaşanabilir ve sağlıklı hâle gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, doğası ile anılan Bursa'yı her alanda yeşil olarak tanıtmaktır. Bu özelliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. ‘Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’ ile Bursa’da çevre alanında yapılan iyi uygulamaların özendirilmesi ve çevresel farkındalığın artırılmasını hedefledik. Bu projelerin ortaya çıkartılarak paydaşlar arasında sinerjinin oluşturulması, kentimizin çevre ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi önemlidir. Sanayi ile büyüyen, sanayi ile gelişen ama yeşil özelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, aksine bu özelliğini daha da belirginleştiren Bursa olma hayaliyle, paydaşlarımıza ve destek veren kuruluşlara gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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