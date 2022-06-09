Nilüfer'de iş merkezine ait kaçak bölümler yıkıldı

Nilüfer Karaman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi kenarında yer alan iş merkezine ait, onaylı projeye aykırı olarak inşa edildiği belirlenen bölümler Nilüfer Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde tespit edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkımını sürdürüyor. Son olarak Karaman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi kenarında bir iş merkezine ait ruhsata aykırı olarak inşa edilen çocuk parkı bitişindeki kaçak eklenti bölümleri ortadan kaldırıldı.

Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapı ile Mücadele birimi tarafından tespit edilen ve yıkım kararı çıkartılan yapının onaylı projesinde yer almayan ve bina çekme mesafesi üzerine inşa edilen bölümlerin yıkımı gerçekleştirildi. Ekiplerin kaçak yapı ile mücadelesinin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği belirtildi.

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