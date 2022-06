Nilüfer Belediyesi çalışanlarına trafik güvenliği eğitimi

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimde Nilüfer Belediyesi çalışanları, yol yapım, bakım, onarım gibi trafiği etkileyecek çalışmalarda doğru işaretleme teknikleri ve alınması gereken emniyet tedbirleri hakkında bilgilendirildi.

Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının çeşitli alanlarda bilinç ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede Bursa Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde belediye çalışanları, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime Nilüfer Belediyesi’nin Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Ulaşım Hizmetleri gibi birçok müdürlüğünden çalışanlar katıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosu ekiplerinden polis memuru Necmettin Duran ve Zeki Budak tarafından verilen eğitimde Nilüfer Belediyesi çalışanları, yol üzerinde ve yol kenarında trafiği etkileyecek şekilde yapılan asfalt, bakım, onarım, sulama, temizlik gibi tüm çalışmalarda alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirildi.

Doğru trafik işaretleme teknikleri, trafik sistemi ve unsurlarının paylaşıldığı eğitimde, çalışma öncesinde ve esnasında alınması gereken güvenlik tedbirleri de anlatıldı. Trafik güvenliğinde temel davranış şekillerinin görmek, duymak, görünür olmak ve hatırlamak olduğunu belirten polis memuru Necmettin Duran, trafikte haklı olmanın, güvenli olma anlamına gelmediğini vurguladı. Duran, “Trafikte haklı da olsak, dikkatli olmak zorundayız. Tedbirlerimizi her zaman en kötüyü düşünerek almalıyız. Trafik ciddi bir ortam, hata kabul etmez” dedi.

Yollarda yapılan çalışmalarda koordineli olmanın, kurumsal kimliğin, vatandaşa karşı üslup ve tavrın da önemli olduğunu söyleyen Duran, “Trafiğin kendine has stresi var. Hepimiz bu stresli ortamda bulunuyoruz. Kurumsal kimlik trafikte ve trafikteki çalışmalarda önemli. Sizler, trafikte yapılan çalışmalarda Nilüfer Belediyesi’ni temsil ediyorsunuz. Trafikte yaptığınız çalışmalarda alacağınız tedbirler kadar vatandaşa karşı kullandığınız üslup, duruş şekli ve tavır da çok önemli. Çalışma esnasında yeleklerinizi mutlaka giyin” diye konuştu.

Duran, trafikte yaşanabilir güvenli bir ortam için insana saygının önemine de vurgu yaptı.

Trafik kazalarıyla ilgili çarpıcı istatistikler de veren polis memuru Necmettin Duran, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılında açıkladığı bir rapora göre trafik kazaları nedeniyle her yıl 1 milyon 350 bin, her 24 saniyede bir insanın yaşamını yitiriyor. 50 milyon kişi de yaralanıyor. Türkiye’de de her yıl ortalama 7 bin 500 kişi trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor” diye konuştu.

Polis memuru Necmettin Duran, eğitime katılan Nilüfer Belediyesi çalışanlarının merak ettiği soruları da ayrıntılı şekilde yanıtladı.

