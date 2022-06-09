Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı Deneme dalındaki yarışmada kazananlar belli oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen, Türkiye’nin en uzun soluklu Edebiyat yarışması olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasında kazananlar belli oldu. Bu yıl deneme dalında gerçekleştirilen yarışmada birinciliği “Safalar Getirdiler” isimli eseriyle İstanbul’dan Talip Kurşun kazandı.

Osmangazi Belediyesi’nin Türk edebiyat dünyasının usta ismi Ahmet Hamdi Tanpınar anısına 2001 yılından itibaren düzenlediği, Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması sonuçlandı. 21 yılda; Türk edebiyatına şiir, hikaye, makale, roman ve araştırmainceleme dallarında birçok eser kazandıran Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’na bu yıl Türkiye’nin birçok şehrinden 257 eser katıldı. Jüri üyelerinin dereceye girenleri seçmekte zorlandığı yarışmanın kazananları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve jüri üyelerinin katıldığı basın toplantısı ile açıklandı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yıl 21’incisini düzenledikleri yarışmanın Türk edebiyatına roman, hikaye, deneme, makale, araştırma, inceleme, şiir ve mektup gibi pek çok farklı kategoride eserler kazandıran, kurumsal anlamda düzenlenmiş en uzun soluklu yarışma olduğunu söyledi.

“Gençlerimiz kendi kültürünü araştırıp öğrenmeli”

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve dijitalleşmenin, dünyada ciddi bir kültürler arası savaşa neden olduğuna işaret eden Başkan Dündar, “Bugün yaşadığımız dünyada bir kültür emperyalizmi var ve bizleri bir şekilde etkisini altına alıyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi, bilgi çağı dediğimiz günümüzde sosyal medya ve internette istediğimizi okuyabiliyor muyuz yoksa bize sunulanı mı okuyoruz? Bana göre bu kısmı çok hassas bir konu. Bu nedenle, gençlerimizin kendi sanatımızı, edebiyatımızı, kültürümüzü okuyup araştırarak öğrenmeleri için böyle bir çalışma içerisindeyiz. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tabi ki gençlerimiz interneti kullanıyor ancak, kendi kültürümüzü kitaplardan araştırıp öğrenmek isteyen gençlerimiz için bizim bu çalışmaları teşvik etmemiz gerekiyor. Bizler, yaptığımız bu tür etkinliklere bu yönüyle bakıp çalışıyoruz. Temennim, bunların artarak, genişleyerek devam etmesi” diye konuştu.

Yarışmanın jüri üyelerinden Metin Önal Mengüşoğlu da yaptığı konuşmada, “Dünyadaki insanlar, hayvanlar ve bitkiler hayatı idame ettirebilmek için suya ve yiyeceğe ihtiyaç duyar. Ancak insanlar başka bir şeye daha ihtiyaç duyar. Kalbini ve zihnini inşa edecek olan düşünmeye, üretmeye ihtiyacı var. Bunun için de sanatın her alanına ihtiyacı var. İnsan, kalbinin ihtiyacı olan besini ancak yazılardan alır. Bu sebeple, 21 yıldır bu yarışmayı düzenleyen Osmangazi Belediyesi ile beraberim. Şerefle bu yarışmanın bir parçası olmayı sürdürüyorum. Başkanımız Mustafa Dündar’ı da bu sebeple yürekten kutluyorum. Nice seneler devam etmesini diliyorum” dedi.

Kazananlar belli oldu

Yarışmanın jüri üyeleri Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Metin Önal Mengüşoğlu, İhsan Deniz ve Mustafa Muharrem ile Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur’un da katıldığı toplantıda, Başkan Dündar kazananları açıkladı.

Yarışmada “Safalar Getirdiler” isimli eseriyle İstanbul’dan Talip Kurşun birinci, “Miskin Yunus Dinler Sözü” eseriyle Ankara’dan Veysel Gökberk Manga ikinci,

“Düşlerle koşturan bir buket çiçek yolcusu” isimli eseriyle İstanbul’dan Mehtap Bayam İlhan üçüncü oldu.

Mansiyon ödüllerini ise “Hız Medeniyeti” isimli eseriyle Bursa’dan Fatih Şener, “Genç Ölmek Adlı Bir Prelüt” isimli eseriyle Gaziantep’ten Turan Gündüz ve “Ruhun Köşe Kapmaca Oyunu” isimli eseriyle Kocaeli’den Oğuzhan Okuyucu kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.