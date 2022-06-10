Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, yaz turnesinin startını dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen konseriyle verdi.

Gündüz yağan yağmura rağmen Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konserini “Deli Divane” isimli şarkısıyla açan Evgin, gece boyunca şarkılarını 3 bin kişilik coşkulu koro eşliğinde söyledi. Sanatçı konserini, tüm açık havanın ayakta söylediği, “İzmir Marşı” ile sonlandırdı.

Erol Evgin yaz turnesi programında; 24 Temmuz’da Çeşme’de, 2 Ağustos’ta Bodrum’da, 13 Ağustos’ta İstanbul’da, 19 Ağustos'ta Altınoluk’ta, 27 Ağustos’ta Ankara’da konser verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.