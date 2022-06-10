Bakan Özer: Manevi değerlerimize tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz (2)



BAKAN ÖZER, BİLİM FESTİVALİ AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğu ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Science Expo Bursa Bilim Festivali'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, "Okul öncesi eğitim sadece eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme anlamında değil, aynı zamanda öğrencilerimizin bilişsel olmayan becerilerini geliştirme anlamında da en kritik eğitimlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bu sene 3 bin tane yeni anaokulunu, 40 bin yeni ana sınıfını eğitim sistemine dahil ederek, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını OECD ortalamalarına yaklaştıracağız" dedi.

'EĞİTİME ERİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLER KALDIRILDI'

Bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu belirten Bakan Özer, "Dolayısıyla beşeri sermayesine de şekil veren eğitim olduğu için bir ülkenin en kıymetli müesseseleri, eğitim müesseseleridir. Bazı kaynaklar zamanla tükenir ama beşeri sermayenin niteliği artırıldıkça o ülkenin sırtının yere gelmesi mümkün değildir. İşte son 20 yılda eğitimde bu öneme binaen ciddi bir dönüşüm yaşandı. Okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde, vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişiminin önündeki tüm engeller kaldırıldı. Okullaşma oranları arttırıldı. Başörtüsü yasağından katsayı uygulamasına kadar bir toplumsal mühendislik olan eğitim politikalarının bu ülkeye ödetmiş olduğu maliyetlerin hepsi rehabilite edilerek, yeni açılımlarla yoluna devam etti. Yani son 20 yıl, geçmişten kaynaklanan problemlerin çözüldüğü, çözülmesine ilave olarak genç ve çocukların tüm eğitim kademelerinde eğitime çok rahat bir şekilde eriştiği bir dönem oldu. Onun için hakkı her zaman hak sahibine teslim etmemiz gerekiyor. Gerçekten dönüşümün mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime vermiş olduğu bu önemden dolayı, her bütçede Milli Eğitim Bakanlığı´na en büyük payı verdiği için şahsım, tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz adına Bursa'dan şükran arz etmek istiyorum" diye konuştu.

'FİKRİ MÜLKİYET KONULARINA BÜYÜK ÖNCELİK VERDİK'

Önem verdikleri en önemli konulardan bir tanesinin de fikri mülkiyet ve sınai haklar konusu olduğunu belirten Bakan Özer, "Eğer siz katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz, dünyayla rekabet edebilmeniz mümkün değil. Bunun yolu fikri mülkiyet ve sınai haklardan ve bunların ticarileşmesinden geçiyor. Yani siz gençlerimiz patentle, faydalı modelle, markayla, tasarımla, o kültürle o ürünlerle yetişmemişse, dünyayla rekabet edebilmeniz ve milli ve yerli bir üretim dili oluşturabilmeniz mümkün. İşte bunun için bakanlık olarak özellikle temel eğitim ve ortaöğretimde ve bilim sanat merkezlerinde, fikri mülkiyet konularına büyük öncelik verdik. Eğitimin artık bu kademelerinde çocuklarımız fikri mülkiyetin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar. Türkiye artık önceliği milli ve yerli olan yepyeni bir üretim gibi ortaya çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-06-10 12:30:49



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