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Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda gençlerden muhteşem performans

İHA

Bu yıl 10.su düzenlenen Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması'nda sahne alan genç yetenekler, performanslarıyla büyük beğeni kazandı. Bursa genelinden 37 okulun katıldığı yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilere ödüllerini Başkan Turgay Erdem verdi.

Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda gençlerden muhteşem performans

Bu yıl 10.su düzenlenen Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda sahne alan genç yetenekler, performanslarıyla büyük beğeni kazandı. Bursa genelinden 37 okulun katıldığı yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilere ödüllerini Başkan Turgay Erdem verdi.
Bu yıl 10.’su düzenlenen Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması’nda liseli gençler müzik dolu bir gün yaşadı. Organizasyona katılan 37 okuldan 29’unun finale kaldığı yarışmada, gençler en iyi performanslarını ortaya koymak için sahnedeydi. Fethiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmanın finali, bu yıl da “Mix Müzik” ödül sponsorluğunda gerçekleşti.
6 ana kategori ve 5 alt kategoride düzenlenen yarışmanın ödül töreni öncesi “Sufle” grubu konser verdi. Hep bir ağızdan söylenen şarkılarla ritmin hiç düşmediği konser sonrası ödül heyecanı başladı.
Bu yıl yarışmanın jürisinde Müzik İnsanları Derneği Başkanı Asef Okan Yağcı, Akademix Güzel Sanatlar Gitar Öğretmeni Atakan Tank, Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doruk Engür, Fatih Erkoç Sanat Akademi Piyano Öğretmeni Görkem Ediz, Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hatice Çeliktaş, Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezen Özeke, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Umut Çanakçı, Sufle müzik gurubu üyeleri ile 2020 O Ses Türkiye Yarışması Birincisi Alkan Dalgakıran yer aldı.
Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yarışmaya katılan tüm okul ve öğrencileri kutlayarak; “Müziğe yeteneği olan gençlerin hayallerine destek vermek amacıyla 10 yıldır organize ettiğimiz bu yarışma, bizi gençlerle buluşturan en keyifli organizasyon. En iyilerin seçildiği bu yarışmanın, hayallerinize giden yolda ilk basamak olmasını dilerim. Müzik hayatımızı güzelleştiren evrensel bir değer. Müziğin her zaman hayatınızda olmasını ve hayatınıza hep güzellikler katmasını diliyorum” dedi.

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