Bursa’nın bilimle buluşması başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda, BEBKA’nın desteği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, BTSO, GUHEM, İŞKUR ve BİKO işbirliği ile hayata geçirilen Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katıldığı törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bilimi ulaşılmaz ve zor olmaktan çıkarıp, toplumun tüm kesimlerini bilimle buluşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında küçük bir bilim şenliği olarak başlatılan, bugün Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı bilim festivallerinden biri haline gelen Science Expo, bu yıl ziyaretçilerini ‘Uzay ve Havacılık’ temasıyla ağırlıyor. Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, BEBKA desteği ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, BTSO, GUHEM, İŞKUR ve BİKO işbirliği ile hayata geçirilen festival, bu yıl TÜYAP Fuar Merkezi ile GUHEM ve BTM bahçesinde gerçekleştiriyor. Türkiye Uzay Ajansı, Aselsan, Roketsan, THK, Solotürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Uçuş Okulları, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD gibi yerel ve ulusal birçok kamu kurumu, özel şirket, okul ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı 9. Science Expo’nun açılışı TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen törenle yapıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.



2.2 milyar liralık eğitim yatırımı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen yıl Kasım ayındaki ziyaretinde Bursa’ya 1.1 milyar liralık ilave bütçe verdiklerini hatırlatarak, bu bütçenin hızlı bir şekilde kullanıldığını ve yaklaşık maliyetlerin de Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi. Bursa’nın 2022’de 500 milyon liralık bir yatırımı varken, bugün de bu rakama 1.7 milyar lira ilave yaptıklarını müjdeleyen Bakan Özer, “Böylelikle bu yıl Bursa’nın eğitim yatırımını 2.2 milyar TL’ye çıkarmış oluyoruz. 10 tane ilkokul, 15 tane ortaokul ve lise en önemlisi de 64 tane okul öncesi eğitim için bağımsız anaokulu. Bakanlık olarak bizim en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi bu dönem okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Okul öncesi eğitim sadece eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme anlamında değil, aynı zamanda öğrencilerimizin bilişsel olmayan becerilerini geliştirme anlamında da en kritik eğitimlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bu sene 3 bin tane yeni anaokulunu, 40 bin tane yeni anasınıfını eğitim sistemine dahil ederek okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını OECD ortalamalarına yaklaştıracağız. Dolayısıyla bugün Bursa'ya verdiğimiz bu yeni yatırımların Bursa’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bir sonraki gelişlerimizde, Bursa'nın artık eğitimde sorunların hiç konuşulmadığı, yeni projelerin, yeni açılımların, yeni başarı hikayelerinin konuşulduğu bir Bursa ile karşılaşacağız. Bakanlık olarak bu bağlamda her türlü desteğe verdiğimiz gibi, bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Bilim ateşi büyüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bilimin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla 2012 yılında başlayan bilim ateşinin 2017 yılından itibaren daha da büyüdüğünü ve Türk Hava Yolları'ndan aldıkları destekle yola devam ettiklerini vurguladı. Bilim festivaline destek veren tüm kurum ve firmalara teşekkür eden Başkan Aktaş, bu yıl festival çerçevesinde yapılacak Meslek Liseleri İstihdam Buluşması’nın (MESLİB) önemine dikkat çekti. Bursa’nın 18 tane Organize Sanayi Bölgesi ile her geçen gün teknolojisini yükselten bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “MESLİB ülkemizde ilk ve tek olma özelliğine sahip. Amacımız ilimizin önde gelen firmaları ile meslek ve teknik liselerinin tüm branşlarındaki öğrenci ve mezunlarını, iş arayan ve staj olanakları ile kariyer gelişimi hedefleyen gençlerimizi buluşturmak. Aynı zamanda işletmelerimiz ile ilimizdeki tüm mesleki ve teknik liselerin iletişimlerini güçlendirerek projelerde işbirliklerini önünü açarak sürdürülebilirlik bakış açısını ülkemizin işgücüne kazandırmak. İnşallah 50 bine yakın gencimiz bu süreçte festivalde ağırlanmış olacak. Atölye çalışmaları, meslek liseleri yarışıyor etkinliği, tasarlayapuçur yarışması gibi ödüllü birçok etkinlik sayesinde bilimle dolu 4 gün geçireceğiz” dedi.



Bursa’nın markası

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılından beri düzenlenen Bilim festivalinin, Bursa’nın önemli bir markası haline geldiğini söyledi. Bilim festivaline Türk Hava Yolları'nın akıl ve isim ortaklığı yapması ile festivalin marka değerinin daha da yükseldiğini ifade eden Canbolat, “Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin ziyaret ettiği, farklı firma ve kurum katılımıyla 550 binin üzerinde atölye çalışmasının yapıldığı Science Expo’nun 9’uncusunu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Bursa’ya verdiği yeni yatırım müjdeleri nedeniyle Bakan Özer’e teşekkür etti. Bursa’nın bir sanayi şehri olduğunu ve bu hüviyetini teknik eğitimle bütünleştiren bir vizyona sahip olduğunu vurgulayan Esgin, “Ben bu noktada Bilim Teknoloji Merkezi’ni Bursa’mıza kazandıran Büyükşehir Belediyemize ve GUHEM projesi ile uzay ve havacılığı Türkiye’nin gündemine getiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Eğitim misyonuna katkı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Cüneyt Şener de oda olarak devletin eğitim misyonuna katkıda bulunmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini, 2 meslek lisesi kampüsü ile eğitim alanına yaklaşık 120 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını hatırlattı. Bunun yanı sıra özellikle uzay, havacılık ve savunma sanayi misyonu ile Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde GUHEM ile Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık temalı merkezini Bursa’ya kazandırdıklarını ifade eden Şener, eğitime desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Özer ve protokol üyeleri daha sonra festival alanını gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.