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Bakan Özer: Manevi değerlerimize tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz (3)

DHA

Bakan Özer: Manevi değerlerimize tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz (3)


'YIL SONUNA KADAR 4 KATINA ÇIKARACAĞIZ'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Kalkınma Ve Eğitim Kooperatifi Meslek Lisesi Öğrencilerine Burs Desteği Lansmanı'na katıldı. Burada hitap eden Bakan Özer, "Mesleki eğitim sistemi, en kritik işlevi olan eğitim türlerinden bir tanesi. Bir ülkenin kalkınmasıyla ilgili en kritik eğitim türlerinden bir tanesini oluşturmakta ama bu ülke 1999 yılında imam hatip lisesi öğrencilerinin ve meslek lisesi mezunlarının yükseköğretim erişimini engellemek için katsayı, diye bir manipülasyonla karşı karşıya kaldı. 10 yılın üzerinde bu uygulama gerçekleşti. Bu uygulama neticesinde iş gücü, aradığı elemanı bulamamaktan şikayet etmeye başladı. Uygulama kaldırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı´mız uygulamanın mesleki eğitime vermiş olduğu hasarı tamir etmek için gece gündüz demeden çalıştı. 3 sene önce 300 milyon lira üretim kapasitesine sahip meslek liseleri, 2021 yılında 1 milyar 162 milyon kazanım sağlandı. Bu paranın 55 milyonunu ise öğrencilere dağıttık. 25 Aralık 2021 yılında bu sistemde 159 bin çırak varken, 5 ay gibi kısa bir sürede 510 bine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız. Katsayı uygulamasından önce mesleki eğitimin iyi olduğu zamanlarda çırak ve kalfa sayısı 249 bin 774 rakamına ulaşmıştı. Bu kanun değişikliğiyle 510 bine ulaştı. İnşallah yıl sonuna kadar 4 katına çıkaracağız. Son 20 yıldaki eğitimdeki yatırımlarla çocukların eğitimindeki sorunlar değil, katsayının tarumar ettiği sorunlar da giderildi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-06-10 15:42:06

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