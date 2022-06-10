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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: "Hedef 1 milyon genci meslek eğitim merkezleriyle buluşturmak"

İHA

Bursa'da meslek liselerini tercih eden öğrencilere Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) tarafında burs desteğinin tanıtım toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız" dedi.

Bakan Özer: "Hedef 1 milyon genci meslek eğitim merkezleriyle buluşturmak"

Bursa'da meslek liselerini tercih eden öğrencilere Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) tarafında burs desteğinin tanıtım toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) marifetiyle 2022 Eylül ayından itibaren meslek lisesini tercih eden öğrencilere burs desteği verecek. Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Özer, "Bakanlığımız gençlerin sadece akademik beceriyle değil, kültür ve sanatıyla da gelişmesi için gereken desteği veriyor. Yeter ki çocuklarımız iyi eğitimler alsınlar diye tüm desteğimizi sağlıyoruz. 500 milyonluk yatırımı 2.2 milyona çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl bitmeden yine gelip Bursa'nın imkanlarını çok daha iyi noktaya getireceğiz. Bir ülkenin kalkınması ile ilgili en kritik eğitim meslek liselerinde verilmektedir. Ancak 10 yıl katsayı sorunu ile piyasa aradığı elemanı bulamadı. Katsayı mesleki eğitimi tarumar etti. Katsayı kaldırıldıktan sonra verilen hasarı tamir etmek için gece gündüz çalıştık. 3 sene önce 300 milyon lira üretim kapasitesine sahip meslek liseleri, 2021 yılında 1 milyar 162 milyon kazanım sağlandı. Bu paranın 55 milyonunu ise öğrencilere dağıttık. 25 Aralık 2021 yılında bu sistemde 159 bin çırak varken, 5 ay gibi kısa bir sürede 510 bine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız. Katsayı uygulamasından önce, mesleki eğitimin iyi olduğu zamanlarda çırak ve kalfa sayısı 249 bin 774 rakamına ulaşmıştı. Bu kanun değişikliğiyle 510 bine ulaştı. İnşallah yol sonuna kadar 4 katına çıkaracağız. Son 20 yılda eğitimdeki yatırımlarla çocukların eğitimdeki sorunlar değil, katsayının tarumar ettiği sorunlar da giderildi" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Gençler bizim geleceğidir. Büyükşehir belediyesi olarak hesaplar yapıyoruz. 2008'de anayasa mahkemesinin kararı ile burs yardımı yapamıyorduk. Biz BURSKOOP'u kurduk. Belediyenin iştirakçileri ve dışarıdan bu kooperatife bağışta bulunulabilecek. Bursa’nın sektörel, mesleki, sayısal işgücü ihtiyacını belirleyerek, bu ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenecek olan alanlarda meslek lisesini tercih eden 3 bin öğrenci, 8 aylık eğitim öğretim dönemi boyunca aylık 300 TL, toplamda da 2 bin 400 TL burs desteği alacak. Toplam 3 bin öğrencinin yıllık burs maliyeti 7 milyon 200 bin TL olacak. 20222023 yılında 3 bin meslek lisesi öğrencisine aylık 300 TL burs maliyetinin toplamı 7 milyon 200 bin TL olacak. İnşallah bu burs imkanlarını ve sayısını önümüzdeki yıllarda arttıracağız" diye konuştu.
Destek verilecek bölümler şöyle: "Elektrik ile elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, bilişim teknolojileri, muhasebe ve finansman, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek içecek hizmetleri, metal teknolojisi, motorlu taşıtlar teknolojisi, moda tasarım teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarım, tekstil teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda teknolojisi, matbaa teknolojisi, plastik teknolojisi, tarım alanı, metalürji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi ve gemi yapımı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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