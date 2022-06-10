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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Festivali coşkusu başlıyor

İHA

60. Uluslararası Bursa Festivali 12 Haziran Pazar günü dünyaca ünlü besteci Fahir Atakoğlu'nun Bursa Bölge Devler Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacağı konserle başlıyor.

Bursa Festivali coşkusu başlıyor

60. Uluslararası Bursa Festivali 12 Haziran Pazar günü dünyaca ünlü besteci Fahir Atakoğlu’nun Bursa Bölge Devler Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacağı konserle başlıyor.
Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali, “Kuşaktan Kuşağa” sloganıyla 12 Haziran Pazar akşamı 60. kez sahnesini Bursalı sanatseverler için açıyor. Birbirinden ünlü sanatçı ve grupların katılımıyla gerçekleştirilecek festival bünyesinde ayrıca bu yıl 34.sü düzenlenecek Altın Karagöz Halk Dansları yarışması da 27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 22 ülkeden 800 dansçı katılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu sene 60’ıncısı düzenlenecek olan ‘Uluslararası Bursa Festivali, Uludağ Premium sponsorluğunda ünlü besteci, yorumcu Fahir Atakoğlu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın konseri ile başlıyor.
Her yıl olduğu gibi bu sene de Bursalı sanatseverlerin müzik dolu yaz akşamları yaşayacağı Uluslararası Bursa Festivali’nde, Nil Karaibrahimgil, Selen Beytekin, Fatih Erkoç, Hadise, Musa Eroğlu, Sevcan Orhan, Burcu Güneş, Selami Şahin, Simge Sağın, Mehmet Erdem ve Sibel Can gibi Türk müziğinin ünlü isimleri sahne alacak. Son dönemin en sevilen grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz da festivalde Bursalılara muhteşem bir gece yaşatacak. Ayrıca uluslararası arena ün yapmış Mark Eliyahunun da konser vereceği festivalde, dünyaca sevilen Barcelona Gibsy Balkan Orkestrası ve Türkiye’de ilk defa Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alacak Lazgi grubu da gösteri yapacak.
Festival özel konseri
1 Temmuz’da ise BKSTV Özel Gecesi’nde Nilüfer Kadın Korosu festivale özel gösterim sunacak. 100 koristle ‘Dünya şarkılarıyla dilden dile, 7 bölge Türkiye’ konseri Dr. Aysel Gürel yönetiminde sahne alacak Nilüfer Kadın Korosu, dünya dilleri, Türk sanat ve halk müziklerinin danslarıyla harmanlandığı konser Açık Hava Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak sunulacak.
Altın Karagöz 2 yıl sonra sahnede
Festivaldeki müzik ziyafeti 2 Temmuz’dan itibaren yerini pandemi süreci hariç 34 yıldır aralıksız gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının heyecanına bırakacak. Heyecanı Bursa’nın 17 ilçesine yayılacak halk dansları yarışmasına 22 ülkeden 800’den fazla dansçı katılacak.
Etkeser’den teşekkür
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser, festivale ilgi gösteren sanatseverlerle, sponsor olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Bursalıların sevdikleri sanatçılarla yepyeni anılar biriktirecekleri, festivalin bu yıl ki ana sponsoru ise Atış Şirketler Grubu oldu. Uludağ Premium, Şahinkaya Okulları, Özhan Marketler, Beyçelik, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Hayat Hastanesi, Oyak Renault, Erikli, Karina Hotel, Seva Holding, Durmazlar ve Harput Holding de destek verdiği festivalde B Plas, Çelil Palas Otel, Türk Hava Yoları, Karina Otel, Çay Taze, İskender Kebap, Kardelen Kestane Şekeri, ALDANTE Yemek Sanayi, Acusticbox, Zeno Ozalit ve NESCAR, Advert House etkinlik sponsorları arasında yer aldı.
‘60. Uluslararası Bursa Festivali’ programı
12 Haziran 2022 Pazar Fahir Atakoğlu BBDSO
14 Haziran 2022 Salı Nil Karaibrahimgil
15 Haziran 2022 Çarşamba Barcelona Gibsy Balkan Orkestrası
17 Haziran 2022 Cuma Selen BeytekinFatih ErkoçJazz Orkestrası
18 Haziran 2022 Cumartesi Mark EliyahuPerdenin Ardındakiler
20 Haziran 2022 Pazartesi Hadise
22 Haziran 2022 Çarşamba Sevcan OrhanMusa Eroğlu
24 Haziran 2022 Cuma Burcu GüneşSelami Şahin
25 Haziran 2022 Cumartesi Yüzyüzeyken Konuşuruz
28 Haziran 2022 Salı Lazgi ‘Ruhun ve Aşkın Dansı’ gösterisi
29 Haziran 2022 Çarşamba Simge SağınMehmet Erdem
30 Haziran 2022 Perşembe Sibel Can
1 Temmuz’da Nilüfer Kadın Korosu ‘BKSTV 60. Yıl Özel Gecesi’nde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.
27 Temmuz Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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