MHP'li Büyükataman: Türkiye'ye her alanda savaş açtılar

Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da 'İlçe ilçe anlatma ve aydınlatma' toplantısında partililerle bir araya geldi. Büyükataman toplantıda yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakını siyaset masasında bozamayanlar, Türk askerini cephede durduramayanlar, Türk milletini köklerinden koparamayanlar bugün Türkiye'ye her alanda savaş açmışlardır" dedi.

Bursa'da, MHP Yıldırım ilçe başkanlığı tarafından 'İlçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısı' düzenlendi. Toplantıya MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Protokol konuşmalarının ardından partililere hitap eden Büyükataman, 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlerde Cumhur İttifakına destek istedi.

Büyükataman, "Cumhur İttifakını siyaset masasında bozamayanlar, Türk askerini cephede durduramayanlar, Türk milletini köklerinden koparamayanlar, bugün Türkiye'ye her alanda savaş açmışlardır. Ekonomiden siyasete, toplumdan medyaya kadar, yerli iş birlikçilerini devreye sokarak türlü manipülasyonlarla Türk milletinin iradesine saldırmaktadırlar. Bir yandan küresel boyuttaki ekonomik saldırılar ve bu saldırılardan medet uman zillet paydaşları diğer yandan kiralık kalemler satılık anket şirketleri ve şahsiyetten yoksun muhalefet anlayışı, hep birlikte ülkemizi karanlık bir çukura çekmeye çalışıyorlar. Biz bu alçak algı operasyonlarına sipariş, kamu araştırmalarına ve düzmece anketlere asla itibar etmiyoruz. Biz milletimizin ne söylediğine bakıyor, Türk milletinin sarsılmaz iradesine, her zaman olduğu gibi bugün de yürekten inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmeye çalıştığını ileri süren Büyükataman şunları söyledi:

"Türkiye'nin sınır ötesi operasyon sinyali verdiği bugünlerde Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinde terör örgütü militanları eylemlerine hız vermişlerdir. Bu eylemlerle Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturmak isteyen terör örgütleri, yine aradıkları desteği içeride Kemal Kılıçdaroğlu ve ne yazık ki zillet ortaklarında bulmuşlardır. Temelsiz açıklamalarıyla Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmeye çalışan Kılıçdaroğlu, hiç vakit kaybetmeden terör örgütlerinin ve emperyalist efendilerinin yanında ne yazık ki yerini almıştır. Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği yetkililerine hitaben yapmış olduğu konuşmasında, 'Terörle mücadele yasası uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilecektir' diyerek, Türkiye karşıtı olduğunu bir kez daha ne yazık ki ilan etmiştir. Kılıçdaroğlu'na sormak gerekir. Türkiye'nin terörle mücadelesinde seni rahatsız eden nedir? Halihazırda Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk ilkelerine kimsenin kuşkusu olmasın, uygundur. Bu yasayı değiştireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun gerçek niyeti Türkiye'nin terör örgütleri karşısında elini kolunu bağlamaktır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi bir kez daha düşmüş, gerçek yüzü bu vesileyle ortaya çıkmıştır." Toplantı, Büyükataman'ın konuşmasının ardından son buldu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-06-10 23:07:34



