MHP’li Ataman: "Koltuk hırsı uğruna yolunu kaybeden Kılıçdaroğlu ve CHP milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" "Cezaevinde tutuklu bulunan terörist Demirtaş, 6’lı masanın ortaklarına bir mektup yazarak fırçayı basmış ve zillet ortakları bu mektuba ne yazık ki tek bir cevap verememişlerdir"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Koltuk hırsı uğruna yolunu kaybeden Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi gerçek anlamda bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir” dedi.

Bursa'da MHP Yıldırım İlçe Başkanlığının düzenlediği yemekte partililere seslenen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'na sormak gerekir. Türkiye’nin terörle mücadelesinde seni rahatsız eden nedir. Halihazırda Türkiye Cumhuriyetinin mevcut terörle mücadele yasası uluslararası hukuk ilkelerine kimsenin kuşkusu olmasın uygundur. Bu yasayı değiştireceğini söyleyen Kılıçlaroğlu’nun gerçek niyeti Türkiye’nin terör örgütleri karşısında elini kolunu bağlamaktır. Kılıçdaroğlu’nun maskesi bir kez daha düşmüş gerçek yüzü bu vesileyle ortaya çıkmıştır. Koltuk hırsı uğruna yolunu kaybeden Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi gerçek anlamda bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye karşıtı başkentlerin sözcülüğünü yaparken susmak bilmeyen millet ittifakının HDP’nin yediği fırçalar karşısında sessizliğe bürünmesi dikkat çekicidir" dedi.



"Zillet masasının ayakları Anadolu'da değil Türkiye karşıtı başkentlerdedir"

Cezaevinde tutuklu bulunan terörist Demirtaş'ın altılı masanın ortaklarına bir mektup yazarak fırçayı bastığını ifade eden Büyükataman, "Zillet ortakları bu mektuba ne yazık ki tek bir cevap verememişlerdir. Şahsiyetsiz bir suçludan aşağılık bir teröristten yedikleri fırçaya karşı gizli ortaklar HDP’yi ve talimat aldıkları büyükelçilikleri kızdırmamak için ne yazık ki adeta suspus olmuşlardır. Kravatlı teröristlerin hakaretleri karşısında üç maymunu oynayan sözde kuvayi milliyeci Kılıçdaroğlu ve her fırsatta devlete meydan okuyan Meral Akşener’in bu konuda sessizliği bir kez daha HDP'siz adım atmayacaklarını ve kapı arkası ittifakları gözler önüne sermiştir. Zillet masasının ayakları Anadolu'da değil Türkiye karşıtı başkentlerdedir. Zillet ittifakı adayını açıklamak için yabancı büyükelçilerden talimat beklemektedir. Zillet ittifakının adayına yabancı misyon şefleri istihbarat ajanları ve kandilin sözcülüğünü yapan hainler karar verecektir. Yoldan çıkmış iradesini Türkiye düşmanlarına teslim etmiş olan bu zillet ittifakı Türksüz Anadolu projesinin yerli işbirlikçisidir. Türk milletinin iradesinden başka irade arayanlar yabancı başkentlerde hazır ol da duranlar 2023 seçimlerinde milletin tokadını yiyecek bir utanç vesikası olarak mutlaka unutulup gideceklerdir" şeklinde konuştu.

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