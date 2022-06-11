3 gündür aranıyordu, ormanda çoban tarafından bulundu

Yavuz YILMAZNevruz İLİMDAROĞLU/KELES (Bursa), (DHA)BURSA'nın Keles ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Firdevs Bayram (76), çoban tarafından ormanda bulundu. Bayram, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Keles ilçesinin kırsal Kıran Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Firdevs Bayram, çarşamba günü saat 06.30 sıralarında evden çıktı. Bayram eve dönmeyince, aynı gün aile durumu jandarmaya bildirdi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Firdevs Bayram´ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, DASKUT, NAK, ANDA ve İnegöl Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Aramalar 3 gündür sürerken, bir çoban ormanda kayaların arasındaki kadını görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden ekipler, kadının Frdevs Bayram olduğunu tespit etti. Sağlık durumu iyi olduğu görülen Bayram, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Keleş Yavuz YILMAZ
2022-06-11 12:50:11
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