Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı



İsmail Hakkı SEYMENNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA´da, direksiyon başında kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu´nun (37) minibüsü, kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Kazada, markette bulunan görevli ve müşteri yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi´nden meydana geldi. Ankara Yolu Caddesi'nde kent merkezi yönüne giden Onur Muhammet Göksu, kalp krizi geçirince kullandığı 16 V 8924 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Minibüs, metrelerce savrularak kaldırıma çarpıp, akaryakıt istasyonunun marketine daldı. İstasyon görevlisi Bayram Çelikel ve markette müşteri olarak bulunan Bilal Arslan'a (42) da bu sırada minibüs çarptı. Akaryakıt istasyonunda çalışan diğer görevliler, kalp krizi geçiren sürücü ile yaralıların yardımına koştu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılar ile kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu´nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-06-11 13:05:29



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