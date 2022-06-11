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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönül coğrafyasının başkanları Bursa’da buluştu

İHA

Gönül coğrafyasının başkanları Bursa’da buluştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Genel Kurulu ve Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı, 25 ülkeden 170 belediye başkanının katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.
Bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkentliği misyonunu üstlenen ve bu doğrultusunda Türk dünyasına yönelik birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği Bursa, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Genel Kurulu ve Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan konferansa aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin, Lübnan, Somali, Rusya, Arnavutluk, Moğolistan ve Türkiye’nin de olduğu 25 ülkeden 170 belediye başkanı katıldı.
Gönül coğrafyası birliği
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Kültür Başkenti olmanın kendilerine çok ciddi heyecan verdiğini, bu tür organizasyonlar sayesinde hem tanıştıklarını hem de fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Bu yıl Türk dünyasının kalbinin Bursa’da attığını kaydeden Başkan Aktaş, “Biz de Türk misafirperverliğini ortaya koymaktan çok mutluyuz. Her ne kadar adı Türk Dünyası Belediyeler Birliği olsa da bence gönül coğrafyası belediyeler birliği olmalı. Çünkü burada Balkanlardan Kafkaslardan, Ortadoğu'da farklı coğrafyalardan hatta Afrika’dan çok kıymetli misafirlerimizi, dostlarımızı görüyorum. Türk Dünyası Kültür Başkentliği özelliği bizde 1 yıl kalacak. 1 Ocak’ta başladı, 31 Aralık 2022 tarihinde Türk Dünyası Kültür Başkentliğimiz sona erecek. Ama bu misyon hep bizdeymiş gibi hareket edeceğiz. Çünkü çok güçlü bir Türk dünyası coğrafyası var. Çok güçlü bir gönül coğrafyamız var. Bugüne kadar farklı sebeplerle belki ayrı gayrı düşürüşmüş olabiliriz, bir araya gelememiş olabiliriz. Hatta bir dil birlikteliğimiz bile olamayabilir ama bu bir araya gelişin orta ve uzun vadede çok ciddi hem iktisadi anlamda hem kültürel anlamda hem de güç ve dayanışma anlamında çok önemli şeyleri bize kazandıracağına yürekten inanıyorum” dedi.
Sorunlar kardeşlik yoluyla çözülecek
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün yapılan 6’ncı Genel Kurulda yeniden Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin 30 ülkeden 1194 üye belediyesiyle Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzandığını dile getiren Altay, “Bugüne kadar gerek şehirlerimizi gerekse bölgemizi kalkındırmak, tüm üye ülkelerle işbirliği ve dayanışmayı artırmak, bölge halklarıyla aramızdaki kardeşlik hukukunu pekiştirmek adına önemli çalışmalar kaydettik. Ortaya konan bu başarıyı, aramızdaki birlik ve beraberliğin bir tezahürü olarak görüyorum. Bu çatı altında göstermiş olduğumuz bu birlik ve beraberlik ruhu; her türlü sorun ve engelin barış ve kardeşlik yoluyla çözülebileceğini, ortak bir dayanışma kültürü etrafında birleşmenin bölgemizdeki huzur ve refaha yaptığı katkıyı gözler önüne seriyor” dedi.
Güzel yarınlara yürüyeceğiz
Üye ülkeler arasındaki birlik ve kardeşliğin hep diri kalmasını dileyen Altay, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak kuruluşumuzdan bugüne eğitimden dayanışmaya, kültürden sanata birçok faaliyetlerde bulunduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehirlerimize, ülkelerimize ve bölgemize verdiğimiz katkılarla kültür ve medeniyet coğrafyamızı daha ileri seviyelere taşımaya devam edeceğiz. Hazreti Mevlana’nın “Bize kırıkları sarıp onarmak; sırları örtmek yaraşır” sözünden aldığımız ilhamla; huzur ve barış içinde, birlik ve beraberlikle çok daha güzel yarınlara yürümeye devam edeceğimizden şüphem yok. Tüm üye belediyelerimize, temsilci kardeşlerime, işbirliği halinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlara canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen belediye başkanları, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a çeşitli hediyeler verdi.
Açılış töreninin ardından konferans, 4 ayrı oturumla sona erdi.

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