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Başkan Mustafa Işık: “Artık başımıza icat çıkaran nesiller istiyoruz”

İHA

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi ve Eurodesk Temas Noktasıyla, Türkiye'nin Bilim Festivali 9. Science Expo Uzay ve Havacılık Festivali'nde yerini aldı.

Başkan Mustafa Işık: “Artık başımıza icat çıkaran nesiller istiyoruz”

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi ve Eurodesk Temas Noktasıyla, Türkiye’nin Bilim Festivali 9. Science Expo Uzay ve Havacılık Festivali’nde yerini aldı.
Gençlerin bilimin ışığında çağın koşullarını yakalayarak gelişimlerinin sağlanmasında önemli projeleri hayata geçiren Gürsu Belediyesi’nin, Türkiye’nin Bilim Festivali 9. Science Expo Uzay ve Havacılık Festivali’nde açtığı stantta, gençler geleceklerine yön verecek olanaklar hakkında bilgilendirildi.
Türkiye’nin Bilim Festivali 9. Science Expo Uzay ve Havacılık Festivali’nin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katılımıyla gerçekleştirilen açılışına katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Başımıza icat çıkarma’ denerek büyütülen nesillerden ‘Başımıza icat çıkarın’ diye yönlendirilen yeni nesillerimizle zengin tarihimize yakışacak yeni nesiller yetiştireceğiz. Gençlerimizi, festivalde yoğun ilgi gören standımızı ziyaret ederek onlar için sunduğumuz olanaklar hakkında bilgi almaya ve sunduğumuz hizmetlerden faydalanmaya bekliyoruz. Bilimi ulaşılmaz ve zor olmaktan çıkarıp, toplumun tüm kesimlerini bilimle buluşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyemiz önderliğinde gerçekleştirilen Bursa Bilim Festivali’nde biz de kurum olarak yer almanın mutluluğunu yaşadık. Gençlerimizin geleceğimize ışık olacak hayallerini hayata geçirmelerine destek olmak hedefiyle, onların her alanda yollarına pusula olmaya çalışıyoruz ve onların başarılarıyla gururlanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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