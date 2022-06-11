İtalya'daki helikopter kazasında oğlunun ölüm haberini alan acılı baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Bursalı Arif Cez'in ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Baba Mustafa Cez, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İtalya helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk yolcudan Arif Cez'den gelen acı haberin ailesine ulaşmasının ardından Cez'in annesi Melek Cez, eşi Gülşah Cez ve çocukları Sinem Elif Cez gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan baba Mustafa Cez ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı’ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında kalkan, içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding’in üst düzey çalışanları Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2’si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolduğu bildirilmişti. Bugün helikopterdeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kazada hayatını kaybedenlerden Yenişehirli Arif Cez'in ölüm haberi baba ocağında yasa neden oldu.

Eczacıbaşı Grubu'nun Yalova'daki temizlik ürünleri fabrikasının müdürü olduğu öğrenilen Arif Cez'in Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, acı haberi alan babası Mustafa Cez ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mustafa Cez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve ilçe Kaymakamı Rahmi Köse, Mustafa Cez'e taziye ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.