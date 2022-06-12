BKMKİTAP, Bursa’da bulunan 4 şubesinde gerçekleştirdiği geleneksel 'Karneni Getir Hediye Kitabını Götür' kampanyasını başlattı.

Öğrenciler, karne için gün saymaya ve arkadaşlarıyla birlikte karne günü için plan yapmaya başladı. Aileleri de karne hediyesi telaşı sardı. Öğrencilere karne hediyesi vermeyi gelenek haline getiren BKMKİTAP, geleneği bozmayarak bu yıl da Bursa'da bulunan İstanbul Yolu Şubesi, FSM Şubesi, Heykel Şubesi ve Özlüce Şubesinde karnesini getiren öğrencilere kitap hediye edeceğini duyurdu. Bursa’da bulunan tüm öğrenciler karne günü başlayacak kampanyadan yararlanmak için kendine en yakın şubeyi ziyaret edebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.