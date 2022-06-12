MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan yeni anayasa iması



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 2023 seçimlerini işaret ederek yeni anayasa imasında bulundu. 2023 seçimlerinin Türkiye´nin kaderini belirleyeceğini söyleyen Büyükataman, "Bursa, ilk turda hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek netlikte hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ı seçecek, hem de anayasayı değiştirecek mahiyette bir çoğunlukta Cumhur İttifakının Meclis´te yer bulmasını temin edecektir" dedi.

MHP´nin 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları kapsamında Bursa´nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen programada MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, partililere açıklamalarda bulundu. CHP´nin algı operasyonu yürüterek Türkiye'de kutuplaşmaya yol açtığını kaydeden Büyükataman, "Cumhurbaşkanımız ve tayin ettiği hükümetimiz, bütün şartları zorlayarak, bütün kurgulanmak istenen senaryolarını boşa çıkarmak için samimi bir gayret içerisinde. Türkiye´de kutuplaşmayı, bu seçim zaferi maksadına yönelik CHP´nin başını çektiği şer ittifakı olağanüstü gayret ortaya koyuyor. Önümüzdeki seçimlerin yenilgisinin gerekçesini oluşturmak maksadıyla şimdiden bir takım algı operasyonları icra etmeye başladılar. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti değilmiş, bu zamana kadar yapılan seçimlerde sanki eksiklikler varmışcasına bu 6+1 formatında bir araya gelen zillet mensupları sandık güvenliği platformu oluşturmuşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti seçimlerin güvenli şekilde yapılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Türkiye´nin geleceğine dair hesap içerisinde olan zillet ittifakı mensupları, kapalı kapılar ardında iktidar dilenmeye çıktılar. Bir günde 33 defa yabancı misyon elçileriyle bir araya gelerek toplantı düzenlediler. `Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir´ ifadesinin yer aldığı Meclis´teki o ibareyi birileri maalesef yok sayıyor. Milletin iradesi dışında başka mahfillerden icazet arayanlar; bilsinler ki hangi hesap kitap içerisinde olurlarsa olsunlar, hangi karanlık pazarlıklara girişirlerse girişsinler bu necip millet her şeye rağmen, her zaman oldukları gibi haziran ayında yapılacak seçimlerde sandık önüne geldiklerinde, kendisini yok sayanlara en ağır cezayı Allah´ın izniyle göstereceklerdir" dedi.

`BU SEÇİM HEPSİNDEN ÖNEMLİ´

Türkiye´nin 2023 yılında bir kader seçimine gideceğini söyleyen Büyükataman, şöyle konuştu:

"Gerçekten Türkiye bir kader seçimini 2023´de gerçekleştirecek. Her seçim önemli, ama emin olun bu seçim hepsinden önemli. Telafisi olmayan bir seçimin arefesindeyiz. Bir iktidar değişikliği uğruna Türkiye´ye hangi bedellerin ödetileceğini, kapalı kapılar ardında nelerin vaat edildiğini unutmadan, dikkate almadan karar verilmemesi gerçekten önemli. Tüm hemşehrilerimin bu hassasiyette davranacaklarına yürekten inanıyorum. Bursa her zaman olduğu gibi, Türkiye ortalamasının üstünde sahiplenmeyle, ilk turda hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek netlikte hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ı seçecek, hem de anayasayı değiştirecek mahiyette bir çoğunlukta Cumhur ittifakının Meclis´te yer bulmasını temin edecektir."

`TERÖRLE MÜCADELEDE SENİ RAHATSIZ EDEN NE?´

Yenişehir´deki toplantıda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´na yönelik eleştirilerini sürdüren Büyükataman, Kılıçdaroğlu´nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu´na sormak gerekir. Türkiye´nin terörle mücadelesinde seni rahatsız eden nedir? Halihazırda Türkiye Cumhuriyeti´nin mevcut terörle mücadele yasası uluslararası hukuk ilkelerine uygundur. Bu yasayı değiştireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu´nun gerçek niyeti Türkiye´nin terör örgütleri karşısında elini kolunu bağlamaktır. Kılıçdaroğlu´nun maskesi bir kez daha düşmüş, gerçek yüzü ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2022-06-12 18:59:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.