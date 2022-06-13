Bursa’da başıboş atlar yollarda cirit atıyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Merkez Yıldırım ilçesinde başıboş sahipsiz atlar ana yollara çıkarak trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre yolda yürüyen başıboş atların muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.