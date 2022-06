Büyükataman; ‘sen neden rahatsızsın’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, ABD yönetiminin Türkiye ile vardığı mutabakata rağmen Suriye’deki terör koridoruna engel olmamasının yanı sıra bölgeye yönelik Türkiye’nin muhtemel bir harekâtına da karşı olduğunu açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

MHP’nin Mustafakemalpaşa’da gerçekleştirdiği, Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’nda konuşan Büyükataman; “Türkiye, huzuruna tasallut edecek bu tür girişimlere asla izin vermeyecek” derken, Terörle Mücadele Yasası’nın yumuşatılabileceği sinyalini veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da; “Sen bu yasadan neden rahatsızsın?” diye sordu.



MHP’nin ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’, 11 Haziran saat 10.30’da Belediye Düğün Salonu’nda düzenlendi.

MHP’nin Bursa’daki kurmaylarının 2023 yılındaki seçimlerin önemini anlattığı toplantıya;

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu, MYK Üyesi Fezvi Zırhlıoğlu, MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP Bursa Başkanı Cihangir Kalkancı, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, MHP Mustafakemalpaşa Başkanı Ahmet Beygirci, kadın kolları ve Ülkü Ocakları üyeleri ile birlikte muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman; “Özellikle siyasetini mevcut problemleri merkeze alarak bir algı operasyonu yürüten ve dış mahfillerden de her türlü lojistik destek sağlayarak iktidar değişikliği yönünde gayret içinde olanların siyaset anlayışının ülkemizi bir yere götüremeyeceğini anlatmak istiyoruz” dedi.

Siyaset kurumunun muhalefetteki aktörlerinin bir gökkuşağı koalisyonu misali bir araya gelen benzemezler olduğunu dile getiren İsmet Büyükataman; “Bakıyorsunuz felaket tellallığından başka yaptıkları bir şey yok. Kullandıkları siyaset diline bakıyorsunuz; umutsuzluk, çaresizlik sanki bu millete revamıyşcasına içinde bulunduğumuz sıkıntıları halletmek için ortaya koydukları müşahhas bir öneri yok. 2016’dan sonra milletimizin büyük çoğunluğunun iradesi ile yeni bir hükümet etme modeli icra edilmeye başlandı. Bu model sayesinde devletimiz içeride ve dışarda yaşanan her türlü gelişmeye anında vaziyet etti, inisiyatif üstlendi ve hareket kabiliyetine kavuştu” diye konuştu.



‘Teröre 2,5 trilyon dolar harcandı’

Türkiye’nin çok önemli bir imtihandan geçtiğini kaydeden Büyükataman şöyle konuştu; “Ülkemiz bir kuşatmayla mücadele ediyor. Burnumuzun dibinde Ege adalarında çevrilmek istenen entrikalara her gün bir yenisi ekleniyor. 10 bin km uzaktan gelerek Irak’ta, Suriye’de sözde insan hakları adına bulunmak gerekçesini ortaya koyan, güya Rusya tehdidine karşı Yunanistan’da bilinen 9 bölgede askeri üs kuran ABD, bu bölgede Türkiye’yi zora düşürmek, sıkıntılı bir anında tarihi heveslerine ulaşmak için fırsat kolluyor. Ülkemiz, uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya kalktığında bile bunlar, rahatsızlığını pervasızca ifade ediyor. Bu ülkeler ne düşünürlerse düşünsünler, büyük milletimizin huzurunu bozamayacaklar. 1978 yılından beri devletimizin başına musallat edilen etnik temelli terör ile mücadele yürütüyoruz. Maddi ve manevi büyük bedeller ödedik. Bir tespite göre bu zaman diliminde terörle mücadele için bu millet, 2,5 trilyon dolar cebinden para harcadı. Bu meblağın kalkınma da kullanıldığını düşündüğümüzde ülkemizin nerelerde olacağı bellidir. Her dönem bir tuzak kurmanın gayreti içinde oldular.”



Kılıçdaroğlu’na terörle mücadele eleştirisi

Büyükataman konuşmasında; “Suriye’de sınırlarımız boyunca 30 km’lik bir güvenlik kuşağı oluşturulması için ABD ve Rusya ile yapılan resmi anlaşmalarımız var. Her iki devlet, PKK/PYD mensuplarının temizleneceğini taahhüt ettiler. Bunca zamana rağmen bir adım atılmadı. Taciz atışları halen devam ediyor. Maalesef pek çok vatan evladımızı kaybettiğimiz entrikalara maruz kalıyoruz. Türkiye, huzuruna tasallut edecek bu tür girişimlere izin vermeyecek, gereğini de yakın zamanda yapacaktır. Ama birileri bundan rahatsız olmaya başladı. ABD dünyanın gözüne baka baka varmış olduğu mutabakata rağmen TSK’nın burada yapacağı askeri harekâta rahatsızlığını ifade etti. Bunlar görevini yapıyor da bizim muhalefete ne oluyor? CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta AB yetkileriyle yaptığı toplantıda; ‘Terörle Mücadele Yasası’nı yeniden gözden geçirip, yumuşatabiliriz’ dedi. Sen bu yasanın neresinden rahatsızsın, bu yasa uluslararası hukuktan doğan haklarımızı korumak adına oluşturulmuş bir yasa değil mi? Terörle mücadeleden sen neden rahatsız olursun?” dedi.

2023 seçimlerinin, önceki seçimlerden daha önemli olduğunun anlaşıldığı günlerden geçtiklerini kaydeden İsmet Büyükataman sözlerini söyle tamamladı; “ Bu millet, hesabınızı 2023’te başınıza yıkacaktır. 2023 seçimleri gerçekten ülkemizin geleceği adına hayatidir. Nazik şartlar dikkate alındığında, 2023 seçimleri bundan öncekilerden daha önemli olmuştur. Sorumluluk anlayışı içinde dikkatli, sağduyulu, uyanık ve aklıselimle karar vermek durumdayız.”



‘Cumhurbaşkanımızn yanındayız’

MHP Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu ise konuşmasında; “Bir tarafta Yüzde 52,7 oyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var, diğer tarafta ise en çok gürültüyü çıkaran, yüzde 7 küsur oyla kendi partisinin oyundan daha az oy alan Akşener var. Zillet İttifakı’nı oluşturanların 2018’den beri argümanları ‘yandık, bittik, mahvolduk’ düzeyinde. Ana fikirleri bu. Yunanistan Ege adalarını parsellemek istiyor. Türkiye’nin ekonomik ve güvenlik çıkarlarına Yunan karşı çıkıyor, Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail karşı çıkıyor. Bunlar karşı çıkıyorsa bizde Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Biz bunlara engel olmazsak, yarın Bodrum’da, Kaş’ta denize girecek vatandaş mayosuna bir cep diktirip, pasaportu oraya koymak zorunda kalacak. Dede Korkut diyor ki; ‘Oğuz’un başına ne geldiyse uyumaktan geldi.’ Dikkatli olalım, Bütün bunlar neye hizmet ediyor, düşünelim. CHP’nin iktidar şansı yok, ancak İP gibiler oraya sağın oyunu taşırsa, CHP’yi iktidar edersiniz” dedi.

Konuşmaların ardından MHP heyeti, muhtarlarla bir araya gelerek, görüş alışverişi yaparken, teşkilat ziyaretlerinde bulundu.

