Nilüfer’in müzeleri ödüle doymuyor

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin Müze Özendirme Yarışması’ında Jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Açıldığı günden bu yana sergileme unsurları ve yaşayan müze anlayışla organize edilen faaliyetleriyle, öncü ve yenilikçi müzeler arasında gösterilen Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin Müze Özendirme Yarışması’ında Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirildi.

Tarihi Kentler Birliğinin Müze Özendirme Yarışması, bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirildi. 15 belediyenin, toplam 17 müzeyle başvurduğu yarışmada bu yıl; Jüri Özel Ödülü’nün yanısıra, El Sanatları ve Zanaat Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Kent Kültürü Müzeleri, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Millî Mücadele Müzeleri ve Doğa Tarihi Müzeleri olmak üzere toplam 7 kategoride ödül verildi.

Seçici Kurulu Ahmet Erdönmez, Aziz Elbas, Y. Metin Keskin, Sezer Cihan, S. Yeşim Dizdaroğlu ve Kibele Eren’den oluşan yarışmada; Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, bütüncül yaklaşımı, zengin koleksiyonu, güncel ve yenilikçi sergileme alanları ve farkındalık oluşturan eğitim çalışmaları nedeniyle öne çıktı. Proje yönetmenliğini Amerika Birleşik Devletleri New England Konservatuvarı’nda görev alan besteci ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol’un üstlendiği müze, Tarihi Kentler Birliği tarafından jüri özel ödülüne layık görüldü.

Birliğin bu yılki buluşması Kahramanmaraş’ta düzenlendi. Müze özendirme ödüllerinin sahiplerini bulduğu programda, Jüri Özel Ödülü’nü Nilüfer Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli aldı. Ödülü Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile yarışmanın seçici kurul üyesi Ahmet Erdönmez’in elinden alan Ayradilli, Kahramanmaraş buluşmasının ardından ödülü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

Uluslararası müzik kültürünü yerelde tanıtan, gençlerle buluşturan eğitim çalışmalarıyla dikkat çeken müzenin gördüğü ilgiden son derece memnun olduğunu belirten Başkan Erdem, müzenin aldığı ödül nedeniyle onur duyduklarını söyledi.

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