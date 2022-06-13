Pick-up araçlara ilgi arttı

Bursa Ağır Vasıta Isuzu Satış Müdürü İnci Kaplan, salgınla birlikte konfor arayanların pickup araçlara olan ilgisinin daha arttığını söyledi.

Pickup segmentinin özellikle 2021 yılı ile birlikte yükselişte olduğunun altını çizen Kaplan, “Türkiye'de özellikle 2010’lu yıllardan itibaren artmaya başlayan pickup pazarı, 2017’de satış rekoru kırdıktan sonra pazardaki daralmaya paralel olarak düşmüştü. Ancak pandemi ile birlikte birlikte kişilerin korona virüsten korunmak ve kalabalıktan uzak durmak için şehir dışına çıkmak ve pickup araçların vergi avantajı sebebiyle talebin oldukça arttığını görüyoruz. Ayrıca pickup araçların kolaylıkla karavana dönüştürülebilmesinin de bu artışta payı mevcut” dedi.

Birçok SUV araç sahibinin yüksek fiyatlı lüks SUV’ların yerine daha düşük fiyata benzer özelliklere sahip olan pickup’ları tercih etmeye başladığını vurgulayan Kaplan, “Pickup pazarına olan ilginin artmasının tek sebebi bunlar değil. Pickup araçlar sunduğu geniş ve açık yükleme alanı, yerden yüksek olması, sağlam ve dayanıklı yapıları ve maceracı olmaları tercih edilme ihtimalini arttırmakta. Pickup araçlar eskiden ticari ve taşıma odaklı üretiliyor, konfor ve güvenlik açısından SUV araçların gerisinde kalıyordu. Ancak yeni nesil pickup’ların Lüks SUV araçların güvenlik ve konfor unsurlarını da bünyesinde barındırması, kişinin kendisini daha güvende ve konforlu hissetme lüksünü de sunmakta. Pickup modellerinin bu gelişimi ile birlikte, gelecekte daha büyük pazar payına sahip olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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