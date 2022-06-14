Mustafakemalpaşa’nın küçük kursiyerler sertifikalarını aldı

Mustafakemalpaşa Belediyesi, kültür sanat kursları meyvelerini vermeye başladı. Adnan Menderes Meydanı’nda ilk kez sahneye çıkan kursiyerler özel gösterilerle izleyenleri mest etti.

Şubat ayından bu yana uzman eğitmen kadrosuyla devam eden kurslar ilk gösterilerini Adnan Menderes Meydanı’nda yoğun ilgi ile izleyicileriyle buluştu. Program çocuk mehteranların eşsiz gösteriyle başlarken, minik balerinler tüm izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Alkışın bir saniye durmadığı gösteride öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu.

Tüm kursiyerleri gururla izleyen Başkan Kanar, “ Sanatı Mustafakemalpaşa’nın merkezine taşıdık. Türk kültürümüzün önemli miraslarından olan mehteranı çocuklarımızın severek öğreniyor olması bizleri gururlandırıyor. Alışılagelmişin dışına çıkarak bale, mehteran, cam boncuk, mozaik, kâğıt katlama gibi birçok ilgi çeken kurslar açtık. Velilerimizin çocuklarımızın yoğun ilgi ve alakası sayesinde bu özel akşama tanıklık etmiş olduk. Güzel evlatlarımla gurur duyuyorum, başarıları daim olsun” dedi.

Gece sonunda tüm kursiyerlere sertifikalarını tek tek veren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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