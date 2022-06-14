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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BSMMMO’da yeni dönem başladı

İHA

BSMMMO’da yeni dönem başladı

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (BSMMMO) 45 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşen genel kurul ve seçimlerinin ardından göreve gelen yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu kadroları, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleşen tören ile 3 yıl sürecek olan görevlerini önceki dönem kurul temsilcilerinden devraldı.
Devir teslim töreninin açılış konuşmasını yapan BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil, “Yeni yönetim kadroları olarak göreve geldiğimiz bu anlamlı günün, aynı zamanda Odamız ve mesleğimiz açısından da önem taşıması, 3568 sayılı meslek yasamızın 33. yıldönümüne denk gelmiş olması, bizler için ayrı mutluluk kaynağı oldu. Meslek yasamızın 33. yıldönümü tüm meslek camiamıza kutlu olsun” dedi. İki listeyle gittikleri genel kurul ve seçim sürecini, oldukça seviyeli ve Odaya yakışan bir şekilde tamamladıklarını kaydeden Oda Başkanı Hüseyin Halil, “Genel kurul ve seçim sürecimizde centilmence yarışan gruplarımıza ve en demokratik hakkı olan oy kullanma hakkını kullanan, bu sürece dahil olan tüm meslektaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
“Birlikte olanlar güçlüdür”
Oda’nın bu seçim döneminde de ‘Nispi Temsil Sistemi’ ile yönetileceğini dile getiren BSMMMO Başkanı Halil, şunları kaydetti: “5 bin 428 üyesi bulunan Odamızın, yönetim ve denetleme kurulları ilk toplantılarını bugün gerçekleştirerek, görev dağılımlarını yaptılar. Ben yeni dönemde görev yapacak olan tüm kurul üyelerimi tebrik ediyor, hep birlikte başarılı bir hizmet dönemine imza atmayı temenni ediyorum. Odamızın 24. dönem yönetim kadroları olarak öncelikli hedefimiz, mesleki menfaatlerimizi ön planda tutarak, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek olacak. Birlikte olanlar güçlüdür diyoruz. Ve hep birlikte Odamızı, yeni ve güzel bir geleceğe taşıyacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” Konuşmasının sonunda, 20192022 döneminde Oda kurullarında görev yapan tüm meslektaşlarına teşekkür eden Halil, yeni çalışma dönemlerinin, meslek camiaları başta olmak üzere tüm meslektaşlarına hayırlı olmasını temenni etti.
Görev dağılımı yapıldı
Hüseyin Halil’in açılış konuşmasının ardından ise Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Arabacı’nın sunumunda gerçekleşen devir teslim törenine geçildi. BSMMMO’nun 45 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşen genel kurul ve seçimlerinin ardından göreve gelen yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu kadroları, önceki dönem yönetimdeki meslektaşlarından görevlerini devraldılar. Genel kurul ve seçimler neticesinde Hüseyin Halil başkanlığındaki BSMMMO Yönetim Kurulu’nda Seçil Bayram başkan yardımcısı, Yunus Arabacı sekreter, Murat Güner sayman, Ayhan Karaşin, Bünyamin Çolak, Melek Dönmez ve Aziz Ok ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. Ayhan Erken başkanlığındaki Denetleme Kurulu’nda ise Hülya Yüksel ve Soner Duman kurul üyesi olarak görev yapacak.

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