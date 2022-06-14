'Erikli korumamız gerekli sergisi' Bursalılarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Erikli korumamız gerekli sergisi' Bursalılarla buluştu

İHA

'Erikli korumamız gerekli sergisi' Bursalılarla buluştu

Türkiye’nin en sevilen ambalajlı su markası Erikli, Uludağ’ın biyo çeşitliliğine ve doğal mirasına sahip çıkma hedefiyle başlattığı 'Korumamız Gerekli Sergisi'ni ziyarete açtı. Bölgede yetişen endemik bitki türleri konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen sergi, 1 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Erikli, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğiyle başlattığı 'Korumamız Gerekli İnisiyatifi' doğrultusunda, Bursa’ya değer katacak yeni bir çalışmaya imza attı. Bursa’da yetişen endemik bitki türleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma hedefiyle hazırladığı 'Korumamız Gerekli Sergisi'ni, vatandaşların beğenisine sundu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül katıldı.
Bursa’nın güzelliklerinin yeniden keşfedilmesini sağladığını ifade eden Beneventi, sergi ile ilgili şunları söyledi;
"Erikli olarak değerli akademisyenlerimiz liderliğinde yapılan saha çalışmalarında tespit edilen özgün bitki türlerini, Korumamız Gerekli Sergisi’nde bir araya getirdik. Çünkü biz, meskenimiz olarak gördüğümüz Bursa ve Uludağ’ın doğasına sahip çıkmayı, su kaynaklarını korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyor. Bu coğrafyanın geleceğinde kalıcı ve sürdürülebilir değerler oluşturmayı hedefliyoruz. Sergi ile, bölge halkı başta olmak üzere tüm ziyaretçilerde, bölgenin endemik bitkileri konusunda ciddi bir toplumsal farkındalık oluşturacağız. Erikli sularının lezzetinin ve doğallığının kaynağı olan Uludağ ve Bursa’yı meskenimiz, kendimizi de Bursa’nın kurumsal vatandaşı olarak görüyoruz. Her vatandaş gibi Bursa’nın gelişimiyle ve kalkınmasıyla daha mutlu oluyoruz. Saha çalışmalarını ve bu değerli sergimizi bir başlangıç noktası, ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Bursa’nın doğal güzelliklerinin korunmasına yönelik çalışmalarımızı, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük ve heyecan verici projelerle sürdürmeyi planlıyoruz.”
Çok uzun yıllardır Bursa'da 2 fabrika ile hizmet verdiklerini belirte Beneventi, "Bizim doğadan aldıklarımızı doğaya geri vererek tasarruf sağlamayı başardık. Yaptığımız çalışmalarla 500 milyon tonluk suyun korunmasını ve tasarrufunu sağladık. Elektrikle ilgili verimlilik çalışmalarımız sürüyor. 100 bin nüfuslu bir kasabaya elektrik verilebilecek tarzda çalışmalarımız var. Sürdürülebilirlik yaptığımız işlerin çekirdeğinde yer alıyor" diye konuştu.
Başkan Aktaş ise, "Bursa'da temiz ve içilebilir suyu temin etmek noktasında bir gayretimiz var. Bunun için hem atık sularımızı temizlemek, hem de deniz ve akarsularımızı temiz tutmak için olağan üstü bir gayretimiz var. Bunun yanı sıra, önemli markalarında halk arasında hazır su diye tabir edilen suyu vatandaşa ulaştırmak gibi bir gayesi var. Tabi bu döngü sağlanırken, bulunduğu doğal ortamının da muhafaza edilmesi, özellikle Uludağ gibi önemli bir coğrafyanın korunması gerekiyor. Her bir vatandaşımızın üzerine de sorumluluklar düşüyor. Firmaların su temini, endemik bitkilerin gelişimi için engel değil, bu dengeyi sağlamak için bizlerinde dikkatli olması gerekiyor. Bu sergininde farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum" dedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, "Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz’ın öncülüğünde tespit edilen endemik bitki türlerinin sergi aracılığıyla daha görünür olacaktır. Bilimsel araştırmaların sonuçlarını her zaman kamuoyuyla bu kadar şık ve etkin yollarla paylaşma imkanımız olamıyor. Ancak Korumamız Gerekli Sergisi, yaptığımız çalışmaları hayatın içine taşıması, erişilebilir hale getirmesi ve Bursalılara biraz daha yakınlaştırması bakımından son derece büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, bölgenin canlı çeşitliliğini somut örnekler üzerinden göstermesi, Bursalıları bu türleri daha yakından tanımaya ve korumaya davet etmesi bakımından da bir çağrı niteliği taşıyor” dedi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Sergi Galerisi’nde açılan Korumamız Gerekli Sergisi, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Bunun yanında Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz’ın çalışmalarıyla hazırlanan “Uludağ’ın Endemik ve Nadir Bitkileri” başlıklı kitabı ziyaretçilere ücretsiz sunulacak. Sergide ziyaretçiler, Bursa ve Uludağ’da yetişen ve bölgede yayılım gösteren endemik bitki türlerini daha yakından görme imkânı bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak
YEREL HABERLER Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak
Bursa'da ekmeğe zam
YEREL HABERLER Bursa'da ekmeğe zam
Otomobille gelen hırsızlar 50 bin liralık motosikleti çaldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobille gelen hırsızlar 50 bin liralık motosikleti ...
Yeşimliler muhtemel depremi AFAD tırında deneyimledi
YEREL HABERLER Yeşimliler muhtemel depremi AFAD tırında deneyimledi
BSMMMO’da yeni dönem başladı
YEREL HABERLER BSMMMO’da yeni dönem başladı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, Eskişehir’den 4 kupa, 36 madalyayla döndü
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kanocuları, ...
Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı
Aranan şüpheli yakalanınca kaçmak için bekçilere tekme attı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli yakalanınca kaçmak için bekçilere ...
Safra kesesinden 1284 taş çıktı
YEREL HABERLER Safra kesesinden 1284 taş çıktı
Nilüfer Çocuk Korusundan harika konser
YEREL HABERLER Nilüfer Çocuk Korusundan harika konser
Mustafakemalpaşa’nın küçük kursiyerler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’nın küçük kursiyerler ...
76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş çıktı
YEREL HABERLER 76 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 284 taş ...
İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon
YEREL HABERLER İnegöl DOSTUM, dağ bisikletinde de şampiyon
Ulujen’e TEKNOFEST desteği
YEREL HABERLER Ulujen’e TEKNOFEST desteği
Karacabey, sıfır atık konusunda örnek oluyor
YEREL HABERLER Karacabey, sıfır atık konusunda örnek oluyor
Kültür Akademisi’nde coşkulu final
YEREL HABERLER Kültür Akademisi’nde coşkulu final
İpek kozalar Osmangazi’de renklendi
YEREL HABERLER İpek kozalar Osmangazi’de renklendi
Gemlik Belediyesi’nin ödüllü Kentsel Tasarım Projesi “Gemlik Yeniden” için ilk imzalar atıldı
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nin ödüllü Kentsel Tasarım Projesi ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Takımları Türkiye Şampiyonası’nda yine zirveyi kaptırmadı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç ...
Senet için e devlet şifresi isteyen yandı
YEREL HABERLER Senet için e devlet şifresi isteyen yandı
Mudanya Üniversitesi 7 bölümle 11 Ekim'de kapılarını açıyor Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl: "Mudanya Üniversitesi'ni dünya üniversitesi haline getireceğiz" "Sadece Çağrışan kampüsümüz olmayacak, Tophane'de, hanlar bölgesinde, Yıldırım'da bölümlerimiz olacak. Üniversiteyi şehirdeki vatandaşlarımızla buluşturacağız"
YEREL HABERLER Mudanya Üniversitesi 7 bölümle 11 Ekim'de kapılarını ...
(Özel) Lemur ailesine katılan 6 yavru annesinin sırtından inmedi Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli lemurlarının sayısı 36'ya çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Lemur ailesine katılan 6 yavru annesinin ...
Bursa’da bir garip mazgal hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Bursa’da bir garip mazgal hırsızlığı kamerada
Yaptıkları makyajla arkadaşlarını çınar ağacına benzettiler, gören bir daha baktı
YEREL HABERLER Yaptıkları makyajla arkadaşlarını çınar ağacına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.