'Erikli korumamız gerekli sergisi' Bursalılarla buluştu

Türkiye’nin en sevilen ambalajlı su markası Erikli, Uludağ’ın biyo çeşitliliğine ve doğal mirasına sahip çıkma hedefiyle başlattığı 'Korumamız Gerekli Sergisi'ni ziyarete açtı. Bölgede yetişen endemik bitki türleri konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen sergi, 1 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Erikli, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğiyle başlattığı 'Korumamız Gerekli İnisiyatifi' doğrultusunda, Bursa’ya değer katacak yeni bir çalışmaya imza attı. Bursa’da yetişen endemik bitki türleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma hedefiyle hazırladığı 'Korumamız Gerekli Sergisi'ni, vatandaşların beğenisine sundu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül katıldı.

Bursa’nın güzelliklerinin yeniden keşfedilmesini sağladığını ifade eden Beneventi, sergi ile ilgili şunları söyledi;

"Erikli olarak değerli akademisyenlerimiz liderliğinde yapılan saha çalışmalarında tespit edilen özgün bitki türlerini, Korumamız Gerekli Sergisi’nde bir araya getirdik. Çünkü biz, meskenimiz olarak gördüğümüz Bursa ve Uludağ’ın doğasına sahip çıkmayı, su kaynaklarını korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyor. Bu coğrafyanın geleceğinde kalıcı ve sürdürülebilir değerler oluşturmayı hedefliyoruz. Sergi ile, bölge halkı başta olmak üzere tüm ziyaretçilerde, bölgenin endemik bitkileri konusunda ciddi bir toplumsal farkındalık oluşturacağız. Erikli sularının lezzetinin ve doğallığının kaynağı olan Uludağ ve Bursa’yı meskenimiz, kendimizi de Bursa’nın kurumsal vatandaşı olarak görüyoruz. Her vatandaş gibi Bursa’nın gelişimiyle ve kalkınmasıyla daha mutlu oluyoruz. Saha çalışmalarını ve bu değerli sergimizi bir başlangıç noktası, ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Bursa’nın doğal güzelliklerinin korunmasına yönelik çalışmalarımızı, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük ve heyecan verici projelerle sürdürmeyi planlıyoruz.”

Çok uzun yıllardır Bursa'da 2 fabrika ile hizmet verdiklerini belirte Beneventi, "Bizim doğadan aldıklarımızı doğaya geri vererek tasarruf sağlamayı başardık. Yaptığımız çalışmalarla 500 milyon tonluk suyun korunmasını ve tasarrufunu sağladık. Elektrikle ilgili verimlilik çalışmalarımız sürüyor. 100 bin nüfuslu bir kasabaya elektrik verilebilecek tarzda çalışmalarımız var. Sürdürülebilirlik yaptığımız işlerin çekirdeğinde yer alıyor" diye konuştu.

Başkan Aktaş ise, "Bursa'da temiz ve içilebilir suyu temin etmek noktasında bir gayretimiz var. Bunun için hem atık sularımızı temizlemek, hem de deniz ve akarsularımızı temiz tutmak için olağan üstü bir gayretimiz var. Bunun yanı sıra, önemli markalarında halk arasında hazır su diye tabir edilen suyu vatandaşa ulaştırmak gibi bir gayesi var. Tabi bu döngü sağlanırken, bulunduğu doğal ortamının da muhafaza edilmesi, özellikle Uludağ gibi önemli bir coğrafyanın korunması gerekiyor. Her bir vatandaşımızın üzerine de sorumluluklar düşüyor. Firmaların su temini, endemik bitkilerin gelişimi için engel değil, bu dengeyi sağlamak için bizlerinde dikkatli olması gerekiyor. Bu sergininde farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, "Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz’ın öncülüğünde tespit edilen endemik bitki türlerinin sergi aracılığıyla daha görünür olacaktır. Bilimsel araştırmaların sonuçlarını her zaman kamuoyuyla bu kadar şık ve etkin yollarla paylaşma imkanımız olamıyor. Ancak Korumamız Gerekli Sergisi, yaptığımız çalışmaları hayatın içine taşıması, erişilebilir hale getirmesi ve Bursalılara biraz daha yakınlaştırması bakımından son derece büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, bölgenin canlı çeşitliliğini somut örnekler üzerinden göstermesi, Bursalıları bu türleri daha yakından tanımaya ve korumaya davet etmesi bakımından da bir çağrı niteliği taşıyor” dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Sergi Galerisi’nde açılan Korumamız Gerekli Sergisi, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Bunun yanında Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz’ın çalışmalarıyla hazırlanan “Uludağ’ın Endemik ve Nadir Bitkileri” başlıklı kitabı ziyaretçilere ücretsiz sunulacak. Sergide ziyaretçiler, Bursa ve Uludağ’da yetişen ve bölgede yayılım gösteren endemik bitki türlerini daha yakından görme imkânı bulacak.

