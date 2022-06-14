Osmangazi'de su kesintisi

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BUSKİ Genel Müdürlüğü, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Osmangazi İlçesi Ovaakça Merkez, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi ve civarında 15 Haziran 2022 tarihinde 09.0016.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."

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