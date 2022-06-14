'Balkı Tay' açık artırmayla 800 bin TL'ye satıldı



Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 49 tayın, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) düzenlenen satışından 8 milyon 466 bin TL gelir elde edildi. Açık artırmada 'Balkı Tay' isimli tayın 800 bin TL'ye satışı yapıldı.

TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, Bursa TİGEM'de satışa çıkarıldı. Toplam 49 tayın satıldığı açık artırmada TİGEM, 8 milyon 466 bin TL gelir elde etti. Taylar, 40 ile 800 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Balkı Tay' isimli 2 yaşındaki tay, 800 bin TL'ye Murat Kaya'ya satıldı. 'Koçakalp' isimli tay 500 bin TL, 'Eyyamı Bahur' isimli 2 yaşındaki tay ise 360 bin TL'den alıcı buldu.

İhale sonrasında açıklamalarda bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "En yüksek tayımız 800 bin TL´ye satıldı. Bugünkü satışlardan toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde edildi. Oldukça iyi bir satış oldu. TİGEM´in kalitesini hep beraber gördük. Sahadaki başarıların satışlarda da görüldüğünü hep birlikte gözlemlemiş olduk. Tüm işletmelerimizde seyisinden müdürüne kadar emeği geçen, alın teri döken tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki satışımız, 28 Haziran´da TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylarımız olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2022-06-14 19:20:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.